Bir Kümesle İşe Başladı! Şimdi Japonya'ya Piliç Gönderiyor

Türkiye ile Japonya'nın arasında gerçekleştirilen anlaşma sonucunda, kanatlı et ürünlerindeki ihracatın önünün açılmasıyla, Manisa'da bulunan bir çiftlikten Japonya'ya piliç sevkiyatı yapılmaya başlandı.

Manisa'ya bağlı Sarıgöl ilçesinde TKDK'nın desteğini alarak tavuk çiftliği kurup, senelik bazda 3 milyon piliç yetiştirme seviyesine kadar çıkan Derya Öztürk Aydın, konu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aydın açıklamalarında, 2013 senesinde başlanan görüşmeler sonucunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Japonya Tarım Orman ve Balıkçılık Bakanlığı arasında gerçekleştirilen anlaşma sayesinde, Japonya'ya yapılacak ihracatın önündeki engelin kaldırıldığına değindi.

Japon Standartlarına Uygun Yetiştiricilik

Ege-Tav şirketinin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla kendileriyle iletişime geçtiklerini dile getiren Aydın, tesislerde gerçekleştirilen denetlemelerden sonra Japonya standartlarına uygun yetiştiricilik yapar duruma geldiklerini ifade ederek, çiftlik ortamında yetiştirilen toplam da 200 bin pilicin, entegre tesislerde işlenmesi sonucunda Japonya'ya gönderiminin yapıldığını işaret etti.

Çiftliğin Japon yetkililerce pilot üretim yeri olarak belirlendiğine dikkatleri çeken Aydın, geçmiş dönemde yerel firmalarla çalışmalar gerçekleştirdiklerinden bahsetti. Japon firmaların kendileriyle temasa geçerek, üretim tekniklerini anlattıklarını vurgulayan Aydın, istenilen tarzda üretim gerçekleştirdiklerini aktardı.

Piliçlerin 45 günlük olmasından sonra kesime gönderildiğini belirten Aydın, kesimden sonra tesislerde paketlenip, dondurulmuş bir halde deniz yoluyla Japonya'ya gönderildiğini kaydetti. Süreçlerin bütün aşamalarının titizlikle izlendiğini belirten Aydın, Japonlarla yapılan işler sayesinde tekniklerini geliştirdiklerinden bahsetti.

İşe Bir Kümesle Başladı

İngiltere'de pazarlama eğitimine devam ettiği sırada, bütün dünyada piliç etinin oldukça fazla tüketildiğine şahit olduğunu dile getiren Aydın, bundan dolayı iş kurma fikrine sahip bir şekilde yurda dönüş yaptığını ve 2011 senesinde kümesle başladıkları işi zamanla dünyaya ihraç eder hale getirdiklerini sözlerine ekledi.