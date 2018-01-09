İpek Halılara Amerika'dan Büyük İlgi!

Bursa Büyükşehir Belediyesinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, Bursa tarihinin kilometre taşları arasında yerini alan fakat zaman geçtikçe üretimi durma aşamasına gelen Bursa ipeğinin, tekrardan, adına yakışacak bir şekilde kent markası olarak canlandırılabilmesi planlanılarak, 2014 senesinde "Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak" projesi faaliyete geçirildi.

Proje çerçevesinde Bursa'da hala yerli koza kullanarak ipek iplik üretimi yapan aileler ve üretimi bırakmış olan aileler tespit edilerek kayıt altına alınırken, 2015 senesi içerisinde Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi çalışmalara dahil edildi.

Dut ağaçlarının sayılarının çoğaltılmasından, yerli koza üretimine kadar ipeğe çıkan bütün yollarda, süreçlerin desteklendiği proje kapsamında, Orhaneli, Keles, İnegöl, Büyükorhan gibi ilçelerdeki üreticilere ilişkin çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Eski Köy Okulları Atölye Oldu

Bahsi geçen ilçelerin kırsal mahallelerinde işlevlerini kaybetmiş olan köy okullarının ve konaklarının restorasyonları gerçekleşirilerek, ipek halı, triko, kumaş üretim ve tasarım atölyelerine dönüştürüldüğü ifade edildi. Toplam 14 farklı noktaya kurulan ve sosyal donatı alanı niteliğinde bulunan atölyelerde kadınların ipek halı dokuması yaptığı, kumaş ve triko ürettiği dile getirildi.

Hala üretimlerin sürdüğü proje çerçevesinde bu zamana kadar çeşitli ölçülerde toplam 225 orjinal ipek Hereke halısının dokunduğu ifade edilirken, 4 bin 452 parçada ipek şalın, kravatın, kesenin, trikonun ve çantanın üretiminin yapıldığı belirtildi.

Çalışan Kadınlara 400 İla Bin TL Arası Kazanç

Metrekaresinin 11 bin 500 TL'den alıcı bulduğu işaret edilen halıların ise Amerika Birleşik Devletleri'nden oldukça fazla ilgi gördüğü söylendi. Amerika'da bulunan bir tüccar vasıtasıyla halıların tüketicilere ulaştırıldığı ifade edilirken, ilmek başına gelir sağlayan kadınların ise aylık bazda 400 ile bin TL arasında kazanç elde ettiği bildirildi.