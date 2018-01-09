Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 9 Ocak 2018! Piyasanın İşlem Hacmi 77 Milyon Lirayı Aştı

Spot elektrik piyasası yarın geçerli olacak fiyatları belirledi. Buna göre yarın bir megavat saatlik elektriğin en yüksek fiyatı 207,01 lira üzerinden uygulanacak. Yarın için belirlenen en düşük fiyatsa 136,09 TL olacak.

Yarın İçin En Yüksek Elektrik Fiyatı 207,01 Lira Olacak

Spot piyasada bir megavat saatlik elektrik fiyatlarının bugünkü gelişimi ise şöyle oldu. Günün en yüksek fiyatı 207 lira 1 kuruş oldu. En düşük fiyatsa 140 TL olarak kayda geçti.

Bugün ile yarının fiyatları karşılaştırıldığında en yüksek fiyatın değişmediği görüldü. En düşük fiyatsa yarın için daha düşük olacak.

Spot Piyasada İşlem Hacmi, Düne Kıyasla Yüzde 2,26 Arttı

Spot piyasada geçekleşen işlemlerin bugün ulaştığı işlem hacmi düne kıyasla artış yönlü hareket etti. Piyasanın dünkü işlem hacmi 75 milyon 483 bin 732 lira olarak kayda geçmişti. Bugünkü işlem hacmi bu miktarın yüzde 2,26 üzerinde oldu. Toplam hacimse artış sonrasında 77 milyon 192 bin 317 lirayı gördü.

En Yüksek Fiyat Yarın Saat 10’da Uygulanacak

Yarın için geçerli olacak fiyatlar dikkate alındığından en yüksek fiyat olan 207,01 lira saat 10’daa uygulanacak. En düşük fiyatın geçerli olacağı saatse 02.00 olacak. Bu saatte bir megavat saatlik elektrik fiyatı 136 lira 1 kuruştan işleme alınacak.

Gün öncesi piyasada geçerli olan fiyatlar baz alındığında bugünün aritmetik ortalama fiyatı 186 lira 65 kurul olarak hesaplandı. Bir megavat saat elektriğin bugünkü ağırlıklı ortalama fiyatıysa 188 lira 89 kuruşa denk geldi.

Spot piyasa 11 Ocak 2018 tarihine ilişkin fiyat belirlemesini ise yarın yapacak.