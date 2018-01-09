Kurum: 2018 Hedefimiz 7.2 Milyar Liralık Satış

Emlak Konut GYO Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Kurum, 2017 senesinin genel değerlendirmesi ve 2018 senesine ilişkin hedefleri, yapılan basın toplantısında paylaştı. 2017 senesinde Türkiye'nin büyümesine yüzde 20 oranında katkı sağladıklarından bahseden Kurum, ülke genelinde genç nüfusdan, şehirleşme ve çalışan nüfus avantajından dolayı her sene 600 bin konut açığının oluştuğunu dile getirdi.

2017 Başarılı Bir Yıl Oldu

Emlak Konut GYO'nun 2017 senesi içerisinde toplam 1.1 milyon metrekare büyüklüğüne sahip ve Katma Değer Vergisi haricinde 7.7 milyar liralık satış yaptığını dile getiren Kurum, 2017 senesinde gerçekleştirilen çalışmalar göz önüne alındığında 1.27 milyar liralık arsa alımı yaptıklarını vurguladı. 2017 senesinde yapılan 9 adetten oluşan gelir paylaşım ihalesini başarıyla sonlandırdıklarını işaret eden Kurum, şirketin 2017 senesi içerisinde çeşitli büyük ölçekli projeleri tamamladığından bahsetti.

Yine 2017 senesi göz önüne alındığında teslim edilen projelerdeki satış oranının yüzde 95 seviyesine ulaşmış durumda olduğunu aktaran Kurum, 2018 senesinde ise teslimi yapılması planlanılan projelerdeki satış oranının şimdiden yüzde 74 seviyesine geldiğine dikkatleri çekti.

Sektör 2018'de Güçlü Duruşunu Koruyacak

2017 senesinin oldukça başarılı bir şekilde sonlandırıldığını kaydeden Kurum, lokomotif niteliğindeki sektörün 2018 senesinde, sergilediği güçlü duruşu ve yatırımlarını sürdüreceğine yönelik inançlarının tam olduğunu söyledi. 2018 senesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından devam ettirilen kentsel dönüşüm sürecinin önem arz eden gündem maddeleri arasında yer alacağını düşündüklerini belirten Kurum, bu senenin konut satışları bakımından önemli bir dönem olacağına inandıklarını dile getirdi.

2017 senesine ilişkin hedeflerine, yapılan satışlarla ve gerçekleştirilen projelerle yüzde 96 oranında ulaştıklarını ifade eden Kurum, 2018 senesine yönelik hedefin ise 7.2 milyar liralık satışla birlikte 1.8 milyar liralık kar yapmak olduğunu belirtti.