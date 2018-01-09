Stajyer Öğrenciler Ve Çıraklar Dikkat! Ödemelere Zam Geldi

On veya üzerinde çalışanı bulunan işletmelerin, çalıştırmış oldukları personel sayısının yüzde 5'inden az olmamak kaydıyla, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine yönelik beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine yönelik ise staj ve tamamlayıcı eğitimler yaptırdığı biliniyor. Bahsi geçen bu stajları yapan öğrencilerin, aday ve çırakların yeni yılda alacakları ödemeler şekillendi.

Net Asgari Ücretin Yüzde 30'undan Az Olamaz

Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya konulan karar doğrultusunda işletmelerde eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitimlerini sürdüren öğrencilere ödenecek olan miktarın, net asgari ücret tutarının yüzde 30 oranından az olamayacağı ifade edildi. 2017 ila 2018 senelerini içine alan bu ödeme sürecinin bir sene uzatıldığı belirtilirken, öğrencilerin alacağı ücretlerin ise 430 TL ila 480 TL arasında olacağı vurgulandı.

Karar çerçevesinde ayrıca ödenebilecek olan minimum ücretin, 20'den az personel bulunduran işletmeler adına 3'te 2'sinin, 20 ve daha fazla personel bulunduran işletmeler adına ise 3'te 1'inin devlet katkısı olarak ödeneceği dile getirildi.

Sözleşme İle Tespit Ediliyor

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitimlerine devam eden, staj ya da tamamlayıcı eğitimlerini sürdüren öğrencilere, işletmelerce verilmesi planlanılan bu tutarların ve bu tutarlardaki artışların ise, düzenlenmiş olan sözleşme çerçevesinde tespit edildiği biliniyor.

Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerle birlikte mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj ya da tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere ise net asgari ücret tutarının, 20 ve üstünde personel bulunduran işletmelerde yüzde 30 oranından, 20'den az personel bulunduran işletmelerde yüzde 15 oranından, aday çırak ve çıraklara ise yaşına uygun olan asgari ücretin yüzde 30 oranından daha az ödeme yapılamıyor.