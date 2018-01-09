Kredi ve Kredi Kartında Yasal Takibe Düşen Kişi Sayısı Azaldı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, yılın ilk 11 aylık diliminde bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısının 1,1 milyon kişi olduğunu raporladı. Hazırlanan raporun detayları ise şöyle…

Kredi Kartında Yasal Takibe Düşen Kişi Sayısı Bir Yılda Yüzde 9 Azaldı

Geçen yılın Ocak ile Kasım aylarını kapsayan dönemde bireysel kredi kartı kullanıcılarının bir bölümü borçlarını ödeyemedi. Borçlarını yasal sürede ödeyemeyenlere ise yasal takip başlatıldı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından hazırlanan Kasım ayı raporuna göre, borcunu zamanında ödemeyen kart sahiplerine yönelik başlatılan yasal takip sayısı geçen yılın Ocak ile Kasım aylarını kapsayan dönemde 820 bin kişiyi buldu. 2017 ile 2016 yıllarının ilk 11 aylık dönemleri karşılaştırıldığında, bireysel kredi kart borcundan dolayı yasal tabibe düşenlerin sayısında azalışlar gözlemlendi. Rapora göre azalış yüzde 9 oldu.

690 Bin Bireysel Kredi Tüketicisi Borcunu Ödeyemedi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Kasım ayı raporunda yılın ilk 11 ayını kapsayan dönemde bireysel kredi borçlularına ilişkin bilgilerde yer aldı. Buna göre bireysel kredi kullanan kişilerden yasal takibe takılanların sayısı, yılın Ocak ile Kasım aylarını kapsayan dönemde arttı. Artış bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 olarak belirlendi. Yasal takip altına alınan bireysel kredi tüketicilerinin sayısı ise 690 bin olarak kayda geçti.

Yasal Takibe Başlanan Kişi Sayısı Bir Önceki yıla Göre Yüzde 1,1 Azaldı

Geçen yılın Ocak – Kasım aylarını kapsayan dönemde bireysel kredi kartıyla, bireysel kredi borcundan dolayı haklarında yasal tabibe başlanan borçlu sayısı toplamda 1 milyon 200 bin kişi oldu. Bir önceki yılın verileri incelendiğinde sayısının azalış yönlü hareket ettiği gözlemlendi. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre azalış yüzde 1,1 oldu.