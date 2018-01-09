Uber’den Son Gelişme! Türkiye Faaliyetlerimiz Devam Ediyor!
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Uber’den Son Gelişme! Türkiye Faaliyetlerimiz Devam Ediyor!


Uber’den Son Gelişme! Türkiye Faaliyetlerimiz Devam Ediyor!
Uber’den Son Gelişme! Türkiye Faaliyetlerimiz Devam Ediyor! Seda Polat - Tarih: 2018-01-09 Saat: 19:24:10
Anasayfa Şirketler Uber’den Son Gelişme! Türkiye Faaliyetlerimiz Devam Ediyor!

Geçtiğimiz günlerde Uber şoförleri bir araya gelerek, protesto yapmıştı. Bu protesto sonrasında Uber’in Türkiye’deki faaliyetlerinin sona erdirildiği iddiasına ilişkin şirketten resmi bir açıklama geldi. Şirket tarafından gelen açıklamaya göre Uber, faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde devam ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Uber şoförleri bir araya gelerek, protesto yapmıştı. Bu protesto sonrasında Uber’in Türkiye’deki faaliyetlerinin sona erdirildiği iddiasına ilişkin şirketten resmi bir açıklama geldi. Şirket tarafından gelen açıklamaya göre Uber, faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde devam ettiriyor.

Dünya çapında kullanılan Uber uygulaması, yakın bir süre önce Türkiye’de de kullanılmaya başlamıştı. Bu seyahat uygulaması geçtiğimiz günlerde protestosu ile gündeme gelmişti.

Türkiye’den Çekilmeyeceğiz!

Protestoya giden Uber sürücüleri, ruhsatlarının iptal edildiğini belirtip, kullandıkları araçların bağlandığını ileri sürdü. Bu protesto ise Yenikapı’da gerçekleşti. Sürücülere kesilen cezalardan dolayı, Türkiye’de kullanılan Uber’in faaliyetlerinin sona erdirildiği ve lisansının da iptal edildiği iddiaları ortaya düşmüştü. Bu iddialara karşılık olarak Uber açıklamada bulundu. Seyahat firması Uber’in Türkiye’deki faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

Uber yaptığı resmi açıklamada Türkiye faaliyetlerinde bir azalma veya etkilenme olmadığına, uberXL ile de taksi hizmetlerinin aynı eskisi gibi devam ettiğine dikkat çekti.

Uber söz konusu açıklamada Türkiye’ye sonuna kadar bağlı kalacaklarını, ek gelir elde etmek için Uber’i kullanan 5000’den fazla sürücü iş ortağının bu süreçte desteklenmeye devam edeceğini bildirdi.

Uber ayrıca ülkemize ekonomik anlamda katma değer ve teknolojik inovasyon katmak amacıyla belediye ve bakanlıklarla iş birliklerinin sürdüğüne de dikkat çekti.

Uber’den gelen açıklama ile birlikte spekülasyonlar da son buldu. Uber, yaptığı açıklama ile hem Türkiye piyasasında hizmetlerine devam ettiklerini hem de bu piyasadan çekilmeyeceklerini belirtti. Uber bu açıklama ile ortalıkta dolaşan tüm boş sözlere de cevap verdi. 

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