Borsada Gün Sonu (9 Ocak 2018)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi gün sonunu 115.022,81 puanla gerçekleştirdi. Bugünün kapanış puanı, düne kıyasla yüzde 1,10 oranında geriledi.

BIST 100 Endeksi Gün Kapanışını Değer Kaybıyla Yaptı

BIST 100 endeksi güne yatay bir seyirle başlamıştı. Günün kapanışı ise azalış yönlü hareketlerle son buldu. BIST 100 endeksinin gün sonunda gördüğü yüzde 1,10’luk azalış, 1.281,70 puana denk geldi. Buna göre kapanış puanı 1.281,70 puanlık düşüş kaydetti.

Haftanın ikinci işlem gününde BIST 100’ün işlem hacmi 6 milyar 300 milyon lira seviyesinde oldu. Bankacılık endeksi güne az bir artışla başlamıştı. Endeks değeri açılışta yüzde 0,02 oranında artmıştı. Bankacılık endeksi kapanışta ise yüzde 1,23’lük değer kaybı yaşadı.

Holding endeksi gün açılışında yüzde 0,19’lük artış yakalamıştı. Kapanışta ise yüzde 0,50’lik değer kaybı yaşadı.

Borsanın Yükselen Değeri Bugün Turizm Oldu

Borsa İstanbul dahilinde yer alan sektörel endeksler incelendiğinde günün en iyi açılışını menkul kıymet yatırım ortaklığı kaydetmişti. Gün içerisinde yaşanan gelişmeler endeksler arasında en fazla değer kazanan sektörün turizm olduğunu gösterdi. Turizmdeki yükseliş kapanışta yüzde 1,66’ya işaret etti. Günün en kötü başlangıcını ise iletişim sektörü endeksi yapmıştı. İletişim gün sonunda yerini finans kiralama, faktöringe bıraktı. Bu sektörlerdeki gerileme gün sonunda yüzde 3,44’e ulaştı.

BIST 100 endeksi gün kapanışını analistler tahminlerinin bir basamak üzerinde yaptı. Analistler 115.000 puan seviyesini destek noktası olarak nitelendirmişti. Endeks değerinin kapanış puanı ise 115.022,81 oldu.

Piyasa yarın yurtdışında ABD’nin 2017 yılı Kasım ayı toptan eşya stok verilerini takip edecek. Bunun yanında ABD yarın geçen yılın son ayında kaydedilen ihracat ile ithalat sonuçlarını açıklayacak.