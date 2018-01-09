Borsada Gün Sonu (9 Ocak 2018)
Advert Advert Advert


Borsada Gün Sonu (9 Ocak 2018)


Borsada Gün Sonu (9 Ocak 2018)
Borsada Gün Sonu (9 Ocak 2018) Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-09 Saat: 19:37:09
Anasayfa Borsa&Finans Borsada Gün Sonu (9 Ocak 2018)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi gün sonunu 115.022,81 puanla gerçekleştirdi. Bugünün kapanış puanı, düne kıyasla yüzde 1,10 oranında geriledi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi gün sonunu 115.022,81 puanla gerçekleştirdi. Bugünün kapanış puanı, düne kıyasla yüzde 1,10 oranında geriledi.

BIST 100 Endeksi Gün Kapanışını Değer Kaybıyla Yaptı

BIST 100 endeksi güne yatay bir seyirle başlamıştı. Günün kapanışı ise azalış yönlü hareketlerle son buldu. BIST 100 endeksinin gün sonunda gördüğü yüzde 1,10’luk azalış, 1.281,70 puana denk geldi. Buna göre kapanış puanı 1.281,70 puanlık düşüş kaydetti.

Haftanın ikinci işlem gününde BIST 100’ün işlem hacmi 6 milyar 300 milyon lira seviyesinde oldu. Bankacılık endeksi güne az bir artışla başlamıştı. Endeks değeri açılışta yüzde 0,02 oranında artmıştı. Bankacılık endeksi kapanışta ise yüzde 1,23’lük değer kaybı yaşadı.

Holding endeksi gün açılışında yüzde 0,19’lük artış yakalamıştı. Kapanışta ise yüzde 0,50’lik değer kaybı yaşadı.

Borsanın Yükselen Değeri Bugün Turizm Oldu

Borsa İstanbul dahilinde yer alan sektörel endeksler incelendiğinde günün en iyi açılışını menkul kıymet yatırım ortaklığı kaydetmişti. Gün içerisinde yaşanan gelişmeler endeksler arasında en fazla değer kazanan sektörün turizm olduğunu gösterdi. Turizmdeki yükseliş kapanışta yüzde 1,66’ya işaret etti. Günün en kötü başlangıcını ise iletişim sektörü endeksi yapmıştı. İletişim gün sonunda yerini finans kiralama, faktöringe bıraktı. Bu sektörlerdeki gerileme gün sonunda yüzde 3,44’e ulaştı.

BIST 100 endeksi gün kapanışını analistler tahminlerinin bir basamak üzerinde yaptı. Analistler 115.000 puan seviyesini destek noktası olarak nitelendirmişti. Endeks değerinin kapanış puanı ise 115.022,81 oldu.

Piyasa yarın yurtdışında ABD’nin 2017 yılı Kasım ayı toptan eşya stok verilerini takip edecek. Bunun yanında ABD yarın geçen yılın son ayında kaydedilen ihracat ile ithalat sonuçlarını açıklayacak. 

borsa istanbul bıst 100 bankacılık endeksi borsa gün sonu borsa kapanış bıst 100 endeksi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 9 Ocak 2018! Piyasanın İşlem Hacmi 77 Milyon Lirayı Aştı
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 9 Ocak 2018! Piyasanın İşlem Hacmi 77 Milyon Lirayı Aştı
9 Ocak 2018 – Borsa Güne Yatay Seyirle Başladı
9 Ocak 2018 – Borsa Güne Yatay Seyirle Başladı