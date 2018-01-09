Türkiye’den Bir Hamle Daha! İnsansız Hava Aracı!
Advert Advert Advert


Türkiye’den Bir Hamle Daha! İnsansız Hava Aracı!


Türkiye’den Bir Hamle Daha! İnsansız Hava Aracı!
Türkiye’den Bir Hamle Daha! İnsansız Hava Aracı! Seda Polat - Tarih: 2018-01-09 Saat: 19:50:12
Anasayfa Şirketler Türkiye’den Bir Hamle Daha! İnsansız Hava Aracı!

Savunma Teknolojiler Mühendislik, yeni bir teknoloji ile geliyor. Türkiye’nin ilk kamikaze İHA’sını üreten firma, üst düzeyde bir yapay teknoloji kullanarak yapay zekayla donatılacak!

Savunma Teknolojiler Mühendislik, yeni bir teknoloji ile geliyor. Türkiye’nin ilk kamikaze İHA’sını üreten firma, üst düzeyde bir yapay teknoloji kullanarak yapay zekayla donatılacak!

İHA teknolojisine Türk şirketlerinden yani Türkiye’den de yatırım yapılacak. İHA’lara duyulan ihtiyacını yakın bir zamanda yurt dışından kurduğu bağlantılarla sağlayan Türkiye, bu konuda farklı zorluklarla karşılaşırken bu teknolojide ulaştığı yetkinliği ve geliştirdiği yeni ürünleri kullanarak yeni çözümler getirecek.

Türkiye’nin ilk teknoloji odakla düşünce merkezi olan ThinkTech, Savunma Teknolojiler Mühendislik tarafından kurulmuştu. ThinkTech’in Türkiye’nin kamikaze İHA ve İHA teknolojilerindeki durumuyla ilgili ve beklentilerine ilişkin bir çalışma düzenledi.

Türkiye’de Payını Alacak!

Bu söz konusu çalışmaya bağlı olarak, İnsansız Hava Araçları’nın günümüz asimetrik savaş sahasında ciddi bir yeri bulunuyor. İHA’lar bilindiği üzere ilk olarak kontrollü İHA’lar olarak ortaya çıkmıştı. Sonrasında ise insansız akıllı otonom araçlarla gelişimini sürdürdü. Günümüzde ise yapay zeka ile etkileşim içine girerek artırılan otonomi seviyeleriyle sürü zekasına ve yüksek akıllı sisteme sahip İnsansız Hava Araçları’nın net bir şekilde kullanılması planlanıyor.

Önümüzde yaşayacağımız tam 5 yıl içerisinde İnsansız Hava Aracı pazarının büyüklüğünde 50 milyar dolarlık bir seviye bekleniyor. Bu pazarda ise öncü olan ülke Amerika. Kendi İnsansız Hava Aracı’nı üretmek ile uğraşan ülkelerde var tabii. Hindistan, Çin, Güney Kore gibi Asya ülkelerinin yanı sıra, Almanya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri de kendi İHA’larını üretmek için çaba harcayanlardan.

Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda bu pazarda önemli bir paya sahip olacağı da beklenen durumlar arasında.  

iha insansız hava aracı
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 9 Ocak 2018! Piyasanın İşlem Hacmi 77 Milyon Lirayı Aştı
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 9 Ocak 2018! Piyasanın İşlem Hacmi 77 Milyon Lirayı Aştı
9 Ocak 2018 – Borsa Güne Yatay Seyirle Başladı
9 Ocak 2018 – Borsa Güne Yatay Seyirle Başladı