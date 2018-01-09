Türkiye’den Bir Hamle Daha! İnsansız Hava Aracı!

Savunma Teknolojiler Mühendislik, yeni bir teknoloji ile geliyor. Türkiye’nin ilk kamikaze İHA’sını üreten firma, üst düzeyde bir yapay teknoloji kullanarak yapay zekayla donatılacak!

İHA teknolojisine Türk şirketlerinden yani Türkiye’den de yatırım yapılacak. İHA’lara duyulan ihtiyacını yakın bir zamanda yurt dışından kurduğu bağlantılarla sağlayan Türkiye, bu konuda farklı zorluklarla karşılaşırken bu teknolojide ulaştığı yetkinliği ve geliştirdiği yeni ürünleri kullanarak yeni çözümler getirecek.

Türkiye’nin ilk teknoloji odakla düşünce merkezi olan ThinkTech, Savunma Teknolojiler Mühendislik tarafından kurulmuştu. ThinkTech’in Türkiye’nin kamikaze İHA ve İHA teknolojilerindeki durumuyla ilgili ve beklentilerine ilişkin bir çalışma düzenledi.

Türkiye’de Payını Alacak!

Bu söz konusu çalışmaya bağlı olarak, İnsansız Hava Araçları’nın günümüz asimetrik savaş sahasında ciddi bir yeri bulunuyor. İHA’lar bilindiği üzere ilk olarak kontrollü İHA’lar olarak ortaya çıkmıştı. Sonrasında ise insansız akıllı otonom araçlarla gelişimini sürdürdü. Günümüzde ise yapay zeka ile etkileşim içine girerek artırılan otonomi seviyeleriyle sürü zekasına ve yüksek akıllı sisteme sahip İnsansız Hava Araçları’nın net bir şekilde kullanılması planlanıyor.

Önümüzde yaşayacağımız tam 5 yıl içerisinde İnsansız Hava Aracı pazarının büyüklüğünde 50 milyar dolarlık bir seviye bekleniyor. Bu pazarda ise öncü olan ülke Amerika. Kendi İnsansız Hava Aracı’nı üretmek ile uğraşan ülkelerde var tabii. Hindistan, Çin, Güney Kore gibi Asya ülkelerinin yanı sıra, Almanya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri de kendi İHA’larını üretmek için çaba harcayanlardan.

Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda bu pazarda önemli bir paya sahip olacağı da beklenen durumlar arasında.