ABD’nin Uydusu Kayboldu! Elon Musk Uyduyu Gönderemedi!

Amerika’nın gizli tutmaya çalıştığı ve uzaya göndermeye çalıştığı devlet uydusu, uzaya gönderildikten sonra kayboldu. Zuma adı verilen bu uydu, SpaceX Falcon 9 roketi ile beraber uzaya gönderildi. Ancak sonrasında uzayda kaybolduğu iddia edildi.

Devlet uydusu olan Zuma, Northrop Grumman tarafından yapıldı. İhalesini üstlenen firma, uydunun üretimi için milyarlarca dolar değerinde olduğunu belirtti. Florida’da bulunan Cape Caneveral Hava Kuvvetleri Üssü üzerinden gizli bir şekilde fırlatılan bu devlet uydusunun, ilk aşamada başarılı olduğu ancak ikinci aşamada yok olduğu ve ülkenin de milyarlarca dolar zarara neden olduğu iddia edildi.

Birinci Aşama Başarılıydı Ancak İkinci Aşamada Uydu Kayboldu!

Şimdiye kadar 21 kez Falcon 9 uydu fırlatışı gerçekleştiren firma SpaceX hiç başarılı olmadı ve fırlatma işlemi gerçekleştirilemedi.

Gelen açıklamalara göre Kongre ve Senato üyelerinin görevinin tam anlamıyla bir zarar olduğuna yönelik bilgilendirildiklerini, bunun yanında da roketin taşıdığı uydunun roketten ayrıldıktan sonra atmosfer üzerine geri düştüğü belirtildi.

Yaşanan bu başarısız olayla ilgili olarak detaylı bir açıklamada bulunulmadı. Ayrıca roket yükünün fırlatmanın ikinci aşamasında roket üzerinden düzgün ayrılmadığı tahmin ediliyor.

ArsTechnica ve TechCrunch yayınları ise gönderilen roket yükünün Falcon 9’un fırlatışının daha ikinci aşamasında yeryüzüne geri düştüğüne dair bilgi aktarıldığı belirtildi. SpaceX adında olan ve Elon Musk’a ait olan şirket ise bu konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Amerika’nın gizlice yürüttüğü bu çalışma, gelen bilgilere göre başarısızlıkla sonuçlandı. Ülke ise milyarlarca dolar zarar uğradı.