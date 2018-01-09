Toyota’dan Mobil Otonom Aracı!
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Toyota’dan Mobil Otonom Aracı!


Toyota’dan Mobil Otonom Aracı!
Toyota’dan Mobil Otonom Aracı! Seda Polat - Tarih: 2018-01-09 Saat: 20:45:15
Anasayfa Otomotiv Toyota’dan Mobil Otonom Aracı!

Tüketici Elektroniği Fuar’ına Toyota damga vurdu. İlerleyen zamanlarda piyasaya sürülecek olan otonom aracını tanıtan Toyota, Amazon, Pizza Hut ve Uber ile ortak bir çalışma yürüttü ve projenin test videolarını gösterdi.

Tüketici Elektroniği Fuar’ına Toyota damga vurdu. İlerleyen zamanlarda piyasaya sürülecek olan otonom aracını tanıtan Toyota, Amazon, Pizza Hut ve Uber ile ortak bir çalışma yürüttü ve projenin test videolarını gösterdi.

Son teknoloji otonom elektrikli araçlara yönünü çeviren Japonya merkezli firma, Toyota’nın yeni otonom elektrikli aracında sabit koltuklar ve ön cam bulunmuyor. Ancak bunların haricinde araç içerisinde çok sayıda potansiyel uygulama bulunuyor. Aracı geliştiren kişiler, aracı bir kamyon, taksi ve mobil bir otel olarak gördüklerini dile getirdi. Araçta sabit koltuklar ve ön cam bulunmuyor ancak yolcu taşıyan bir minivan, bir paket teslim kamyonu ve bir mobil ofis veya küçük bir otel odası göz önüne alınarak tasarlandı.

Rakiplerimiz Artık Apple, Google, Facebook…

E-palet olarak da bilinen araç, Uber üzerinden çalıştığı sürücüsüz kamyonlardan daha küçük olduğu, sürücüsüz taksilerde normal taksilere göre daha hacimli bir boyuta ulaştığı araç, tamamen çok amaçlı kullanım için tasarlandı.

Konu ile ilgili açıklama Toyota Başkanı Akio Toyoda, amaçlarının Toyota’yı mobil bir şirkete dönüştürmek olduğunu söyledi. Ayrıca bunun yanında rakiplerinin artık mobil üretenler değil de Apple, Facebook ve Google gibi şirketlerin olduğunu söyledi.

Toyota ile otonom araç projesinde beraber bir ortak kuracak olan Amazon firmasının Lojistik Başkan Yardımcısı olan Tim Collins, yazılı bir açıklamada bulundu. Amazon şirketinin lojistik operasyonlarının ve yenilikçiliğinin geliştirilmesi için çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Amazon ile Toyota’nın iş birliği sonucunda, müşterilere teslimat hızını ve kalitesini arttırma konusunda iş birliği içinde olacaklarını belirtti.   

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