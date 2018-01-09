SRC Belgesi de e-Devlet’ten!

Konu ile ilgili açıklama Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptı. Arslan, ticari araçları bulunan sürücülerin bazı zamanlarda 45 güne kadar uzayabilen sürücü belgesi alma işleminin artık daha kolay olacağını açıkladı. SRC belgesi alma işleminin artık e-Devlet’ten 5 dakika içerisinde alacaklarını belirtti. Sürücü belgesinin ücretinde de azalma olduğu belirtildi. SRC belgesi artık 40 liradan değil de 20 liradan alınacak.

8 Ocak itibariyle SRC belgesi e-Devlet üzerinden alınabilecek. İlk kez başvuran vatandaşlar e-Devlet’e giriş yaparak başvurusunu yapabilecek. Buradan yapılan başvuruda 40 lira değil 20 lira ücret alınacak. Bu ücretin ödenmesinin ardından sistem tarafından hazırlanan belge çıktısı alınarak kullanılabilecek.

45 Günden 5 Dakikaya!

Şu anda tam 3 milyon SRC belgesine sahip vatandaş var. Bu vatandaşlar ücretsiz olarak istedikleri zaman barkotlu belgeye ulaşabilecek.

Öncesinde Gazi Üniversitesi’ne başvurarak SRC kartı almak isteyip de alamayanlar, yeni sistem ile e-Devlet’ten SRC belgelerini alabilecek.

Söz konusu uygulama ile süre oldukça kısaldı. İstenilen evrakların merkeze gönderilmesi, bu evrakların değerlendirilmesi ve ardından da kart basımı ve sonrasında tekrar vatandaşa gönderilmesi için yaklaşık olarak 45 günlük bir zaman gerekiyordu. Bu işlem süresi oldukça kısaltıldı. Artık başvuru sahibi, 5 dakika gibi bir süre içerisinde işlemlerini yapıp, ardından ücreti ödeyip kartının doğrulanabilir çıktısını alabilecek.

Bu hizmet için geçerli mesleki yeterlilik belgesine sahip olan 3 milyon kişi, istediği zaman kartının doğrulanabilir belgesini alabileceğini dikkat çekildi.