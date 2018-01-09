ABD Hazine Tahvillerinin Faizleri Rekor Seviyede

Japonya Merkez Bankası (BOJ)’un uzun vadeli Japonya devlet tahvili alımlarında beklenmedik düşürme kararından sonra, ABD 10 sene vadeli Hazine tahvillerinin faizinin ilerleyen süreçte mevcut para politikasını değiştirebileceği spekülasyonuna destek verici hareketiyle değer artışıyla dokuz ay içindeki en yüksek seviyesini gördü.

Gösterge ABD tahvillerinin faizi değer artışını dördüncü günde de devam ettirerek en son Mart ayında görülen yüzde 2.50 seviyesini geçti. BOJ'un 10 sene ila 25 sene vadeli tahvil alımlarını 10 milyar yen azaltarak 2016 senesinden günümüze ilk defa faizlerde düşüş kararı almasından sonra, Japonya'nın 40 sene vadeli tahvillerinin faizi 3 baz puan yükselerek yüzde 1 seviyesine ulaştı. ABD, İngiltere, Japonya ve Almanya'nın tahvil arzlarından kaynaklı olarak meydanna gelen bolluk da yatırımcıların daha yüksek faiz beklemesine ortam hazırladı.

Piyasalarda 60 Milyar Dolar Tahvil Arzı Öngörülüyor

Bu hareketin nedeninin, Japonya ve Almanya tahvil piyasalarından kaynaklanan yayılma durumu olduğuna işaret eden ING Bank NV kıdemli faiz stratejisti Martin Van Vliet, piyasada arzın çok fazla olmasının Euro Bölgesi ülke ve özel sektör tahvil piyasalarını etkilediğini bildirdi. ABD piyasalarının açılması ve vadeli işlem hacimlerinin genişletilmesiyle beraberinde bugün öğleden sonraki gelişmeleri beklediğini aktaran Vliet, tahvil faizlerindeki yüzde 2.50 seviyesinin kırılması durumunda yüzde 2.60'lık seviyenin gündeme geleceğini ifade etti.

ABD'nin 10 sene vadeli Hazine tahvillerinin faizi Salı günü açılış saatlerinde yüzde 2.5037 seviyesine kadar yükselmesinin ardından Londra saatiyle 09.46'da 2.498 seviyesine geriledi. ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya bu hafta toplam 60 milyar doların üzerinde tahvil arzı gerçekleştirmesi öngörülüyor.