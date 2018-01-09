ABD Ham Petrol Stok Verileri Açıklanmadan Önce! Petrol Fiyatları Yükseliyor

Petrol fiyatları ABD'de ham petrol stoklarının üst üste sekizinci hafta azaldığını gösterecek resmi verilerden önce, OPEC'in dünyadaki üçüncü en büyük üreticisi İran'da yaşanan siyasi gerilim ile beraberinde, varil başına 62 doların üzerindeki yükselişine devam etti.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, haftanın ilk gününde yüzde 0.5 oranında yükselmesinin ardından yüzde 1.3 oranında tekrar yükseldi. ABD'de Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)’nın yarın bildireceği verilerden önce yapılan anketlerde, ham petrol stoklarının geçtiğimiz hafta 3.75 milyon varil daha gerileyeceği düşünülüyor. 8 Ocak Pazartesi günü yapmış olduğu açıklamalarda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hafta boyunca hükümetin aleyhine protesto gösterilerinin yapılmasına sebep olan öfkeye liderlik eden özgürlüklere ve aynı zamanda daha güçlü bir ekonomiye olan ihtiyacı temsil ettiğini belirtti.

OPEC’in Kısıntı Kararı Fiyatları Etkiledi

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) tarafından ortaklarının küresel arz fazlasını düşürmeye yönelik üretim kısıntısı kararının ardından son beş senenin en iyi başlangıcını yaptı. ABD'de petrol sondaj faaliyetleri, üreticilerin etkin petrol sondaj kuyusu sayısında geçtiğimiz hafta Kasım ayından bu yana kısıtlama yapmasıyla yavaşlamaya devam etti.

OPEC’in arz kısıntılarının hala devam ettiğini ve İran'a yönelik endişelerin petrolün yükselmesine destek verdiğini belirten Sydney Ayers Alliance Securities baş yatırım yetkilisi Jonathan Barrat, sondaj kuyularının sayısının günden güne azaldığını, buna rağmen sağlıklı kaya petrolü üretimi fiyatlar için tavan oluşturmaya devam edilmesinin gerektiğini dile getirdi.

Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 83 sent artarak varil başına 62.56 dolara ulaştı. Bu yükselişin ardından Hong Kong saatiyle 11.35 sularında 62.22 dolara geriledi. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 75 üstünde seyretti. Fiyatlar haftanın ilk gününde, geçtiğimiz haftaya kıyasla 1.7 artarak 2013 senesinden bu yana en iyi başlangıcını yaptı. Gün içinde 29 sent yükselerek 61.73 dolardan günü sonlandırdı.