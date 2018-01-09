Devletlerin De Destek Verdiği Güvenilir Sanal Para Ripple!

Değeri Ethereum ve Litecoin'i aşan Ripple, sanal para piyasasının yeni odak noktası haline geldi. Özel bir şirket tarafından yönetilen Ripple, alışveriş yapmak amacıyla kullanılmıyor. Buna ek olarak bu sanal parayla madencilik de yapılmıyor. Ripple'ın değeri şuan Bitcoin'den daha düşük olsa da, dijital para olarak dikkat çekici bir sene geçirdi. Coinmarketcap.com'un elde ettiği veriler kapsamında, sanal para geçen 12 ay süresince yüzde 40.000’den fazla değer artışıyla değerini 140 milyar doların üstüne çıkardı. Bitcoin'in piyasa değeri ise 252 milyar doların üstüne çıktı.

Ripple, 9 Ocak Salı günü itibarıyla yüzde 9.21 oranında gerileyerek 2.38 dolara düştü. Dijital para Ripple’ın toplam piyasa değeri 92 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu değer kaybıyla değeri Ethereum'dan daha düşük, fakat hala Litecoin'den daha değerli.

Ripple Nedir?

Bitcoin ve Litecoin benzeri sanal paralardan daha farklı bir yapıya sahip olan Ripple, bir jeton olarak nitelendirilebilir. Bitcoin gibi paralar kendi değerinde işlem görmekteyken, jetonlar başka bir yapıya bağlı olma eğilimindedir. Teknik olarak "XRP Jetonu" olarak tabir edilen dijital para, küresel para transferi şirketi olan Ripple Labs tarasından oluşturuldu. Ripple’ı Bitcoin ve Litecoin gibi diğer dijital paralar arasından sıyıran bu farklar, aynı zamanda bu sanal parayı diğer sanal paralardan daha merkezi kılıyor. Diğer sanal paraların sahibi, işlem yapan herhangi biri olabilirken, Ripple’da işlem yapan kişi için aynı durum geçerli değil.

Ripple jetonu ile diğer sanal paralar arasında bir benzerlik bulunmuyor. Bitcoin, işlem gören ve kullanılan asıl parayken, XRP jetonları dolar ve yen gibi geleneksel paralar tarafından desteklenen nitelikte. Bitcoin ve benzeri sanal paralar tek bir amaç için oluşturuldu. Dijital paralar yalnızca bu amaçla piyasada işlem görmekte. Ripple ise bir ülkeden diğerine para aktarımında yaşanan problemlerin çözülmesi amacıyla oluşturuldu. Ripple kullanılarak ülkeler arasında para aktarımı kısa süre içinde yapılabiliyor.