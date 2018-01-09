2018 Dolar İçin Zayıf Bir Dönem Olacak

Yapmış olduğu açıklamalarda Goldman Sachs Şef Ekonomisti Jan Hatzius, ABD Merkez Bankası (FED)’in bu sene içinde toplam 4 faiz arttırım kararı alacağı yönünde öngörüler olduğunu ifade etti. Bu beklentilere rağmen yine de dolar için zayıf bir sene olabileceğini belirten Hatzius, piyasa değerlendirmeleri sonucunda doların en azından güçlü para birimleri karşısında, hatta biraz da gelişen ülke paraları karşısında zayıf bir seyir izleyeceğini düşündüklerini aktardı.

Ülkelerin Yükseliş Döneminde Olması FED’in Desteklerini Yetersiz Kılıyor

Normal şartlarda ABD Merkez Bankası (FED)'in faiz arttırım kararının ülkenin para birimini destekleyici nitelikte olacağını anlatan Hatzius, buna rağmen senkronize küresel yükseliş döneminde olunduğunu ve diğer Merkez Bankaları'nın politika faizlerindeki olası arttırımların doların gücünü kaybetmesine sebep olacağına işaret etti. Hatzius, bu tür piyasa koşullarında doların ciddi ölçüde değer kazandığını görmenin düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Dolar endeksi 2017 senesini yüzde 10 civarında değer kaybederek sonlandırdı. Küresel piyasalarda ABD para biriminin bu sene de zayıf bir performans gösterebileceği yönünde düşünceler bulunuyor. Bu görüşü destekleyen ekonomistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarında da bazı belirsizliklerin olduğuna işaret etti.

2017 senesinde FED'in 3 faiz arttırımı yaptığını ve Trump hükümetinin vergi reformunu onaylamasına karşın doların, euro karşısında yüzde 10 oranında değer kaybettiğini anımsatan Rabobank Forex Birimi Müdürü Jane Foley, teşviklerin azaltılacak olmasının daha etkili olabileceğine değindi. Diğer G10 ülkelerinin genişleyici para politikalarını sonlandırmaları durumunda FED'in faiz artışlarının dolar üstündeki etkisini düşürebileceğine işaret eden Foley, bütün bu belirsizliklerle ABD varlıklarının kısa vadeli dönemde güvenli liman statüsünü de kaybedebileceğini belirtti.