Borusan’dan Türkiye’ye 75 Milyonluk Yatırım Kararı
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Borusan’dan Türkiye’ye 75 Milyonluk Yatırım Kararı


Borusan’dan Türkiye’ye 75 Milyonluk Yatırım Kararı
Borusan’dan Türkiye’ye 75 Milyonluk Yatırım Kararı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-09 Saat: 23:36:42
Anasayfa Yatırım Borusan’dan Türkiye’ye 75 Milyonluk Yatırım Kararı

Türkiye’deki projelerine 75 milyon dolar yatırım yapacaklarını açıklayan Atabey, otomotiv borularında büyümeye odaklandıklarını belirtti.

Borusan Mannesmann'ın 60. kuruluş yıl dönümünde Türkiye'de yeni fabrika yatırımı yapılmasına yönelik düzenlenen toplantıda yapmış olduğu açıklamalarda Borusan Mannesmann Genel Müdürü Zafer Atabey, 6 adet üretim tesislerinin bulunduğunu ve 2018’de 7. üretim tesisinin yapım aşamasında olduğunu aktardı.

1.2 milyon ton toplam global üretim kapasitelerinin bulunduğuna işaret eden Atabey, 35 ülkeye ürün ihraç ettiklerini bildirdi. Yurt içi de dahil olmak üzere 2017 yılında Borusan Mannesmann’ın toplam satışlarının 850 bin tona ulaştığına dikkat çeken Atabey, yüksek katma değerli ürün satışlarının toplam satışlara oranının yüzde 60 seviyesinde olduğuna dikkat çekti. Satılan her 3 üründen 2 adedinin yüksek katma değerli olduğunu belirten Atabey, konsolide cirolarının 770 milyon dolar olduğunu vurgulayarak, son 5 yılda 350 milyon dolar değerinde yatırım yaptıklarını anlattı.

Elde Edilen Gelirin Yüzde 30’luk Bölümü Yurt İçinden Sağlanıyor

2018 senesinin başında elde edilmiş bu verilere göre Borusan Mannesmann'ın 480 milyon dolar piyasa değerinin olduğunu dile getiren Atabey, global bir şirket olduklarını, cironun yüzde 70'lik bölümünün yurt dışındaki müşterilerden elde edildiğini belirtti. Cironun bir bölümünün Amerika ve İtalya'daki fabrikalarda yapılan satışlardan geldiğini anlatan Atabey, Amerika’da bulunan fabrikanın Kuzey Amerika, ABD ve Kanada'ya satış yaptığına değindi. Türkiye'de bulunan fabrikaların da yurt içi ve yurt dışına ürün satışı yaptığını belirten Atabey, toplam cironun yüzde 30'luk bölümünün Türkiye'deki müşterilerden, yüzde 50'lik bölümünün Kuzey Amerika, yüzde 18'lik bölümünün AB, yüzde 2'lik bölümünün ise diğer pazarlardan oluştuğunu bildirdi.

Katma değeri yüksek ürünler alanında büyüme stratejilerinin ilk aşamasının 2011 senesinde yaptıkları enerji hat boruları yatırımı olduğunu anımsatan Atabey, 110 milyon dolar değerindeki bu yatırımla Gemlik'te dünyanın en teknolojik tesisini açtıklarını ve enerji hat boruları pazarında ABD pazarından aldıkları büyük işlerle büyümeye devam ettiklerini belirtti.

Büyüme stratejilerinin ikinci aşamasının ise 2013 senesinde Houston-Teksas'ta kaya gazı ve petrolü sektörüne yönelik sondaj borusu üreten 150 milyon dolar değerinde bir tesis yatırımı olduğunu anlatan Atabey, üçüncü aşama olarak 3'üncü Türkiye operasyonlarına 75 milyon dolar yatırım yapacaklarını ve otomotiv borularında büyümeye odaklandıklarını bildirdi.

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