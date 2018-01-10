Dev Bankanın CEO’su Bitcoin’e Yeşil Işık Yaktı
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Dev Bankanın CEO’su Bitcoin’e Yeşil Işık Yaktı


Dev Bankanın CEO’su Bitcoin’e Yeşil Işık Yaktı
Dev Bankanın CEO’su Bitcoin’e Yeşil Işık Yaktı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-10 Saat: 08:24:41
Anasayfa Eko Gündem Dev Bankanın CEO’su Bitcoin’e Yeşil Işık Yaktı

Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin’i sanal dolandırıcılık olarak niteleyen ve Bitcoin alım satım işlemi yapan personeli kovacağını söyleyen JP Morgan CEO’su söylediklerine pişman oldu.

Çok kısa bir süre önce Bitcoin alım satım işlemi yapan personelini bir dakika içerisinde kovacağını açıklayan JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, sözlerinden pişman olduğunu açıkladı. Bitcoin teknolojisi hakkında daha ayrıntılı bir inceleme gerçekleştirdiğini ifade eden Dimon artık kripto para zincirlerinin arkasında yer alan teknolojiye inandığını söyledi.

Açıklaması Fiyatların Düşmesine Neden Olmuştu

Dünyanın en büyük finans kurumlarından biri olan JP Morgan’ın başında olan Jamie Dimon Eylül ayında yaptığı ve Bitcoin’i dolandırıcılık ile itham eden açıklaması ile kripto paraların çoğunluğunun değer kaybetmesine neden olmuştu. Eğer bu para birimine yatırım yapacak kadar aptalsanız bunun bedelini eninde sonunda ödersiniz, diyerek JP Morgan kurumunda çalışan borsacıları uyarmış olan Dimon o dönem önemli bir tartışmanın yaşanmasına neden olmuştu.

Pişmanım Dedi

Dimon, aradan geçen 6 ay içerisinde konu ile ilgili daha ayrıntılı bir araştırma yaparak kripto paralar hakkında bilgi sahibi oldu ve geçtiğimiz günlerde Fox Business televizyon kanalında gerçekleştirdiği röportajında o dönem yaptığı açıklamalardan pişman olduğunu belirtti. Kripto para zinciri gerçektir, ifadesini kullandığını röportajda dolandırıcılık yaklaşımının kesinlikle konuyu bilmeyen birine ait olabileceğini de sözlerine ekledi.

Diğer taraftan Bitcoin ve diğer kripto paraların dalgalı hareketi devam ediyor. Bitcoin yüzde 1,4 kayıp yaşayarak 14 bin 760 dolara geriledi. Sanal para birimi son bir yıl içerisinde yüzde 1500 değer kazanmıştı.

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