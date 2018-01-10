10.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Küresel piyasalarda devam eden iyimser politikalar doların yeni yıla düşüş eğilimi ile başlamasını sağlamıştı. Ancak petrol fiyatlarındaki yükseliş doların da yönünü yukarı çevirmesine neden oldu ve dün dolar 3,77 liradan günü kapattı.

Konu ile ilgili yorum yapan uzmanlar gelişmekte olan ülkelerin bir kısmının petrol fiyatlarının yükselmesinden olumlu etkilenmesine rağmen Türkiye’nin bu konuda negatif bir etkiye maruz kaldığını belirtiyorlar. Özellikle kısa süre içerisinde 55 dolardan 68 dolara çıkan petrol fiyatlarının Türk Lirası konusunda olumsuz etkide bulunması oldukça normal. Ayrıca Amerika’da hala sonuçlanmamış olan dava süreci ve ABD ile gergin durumda olan ilişkiler de kurun yönünü belirleyecek olan etmenler arasında yer alıyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7696’dan kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7718 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Euro kuru yeniden 4,5 bandının üstüne çıktı. Dün 4,5012 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5023 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Dolardaki yükseliş Euro’dan hızlı olunca parite 1,1933 seviyesine düştü.

BIST 100 Endeksi

116 bin 304 puandan kapanan BIST 100 Endeksi yeni güne yüzde 1,1 düşüşle 115 bin 22 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimi yüzde 2,40 düşerek 14 bin 204 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 158,75 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

259,5 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.