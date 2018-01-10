Kuraklık Nedeni İle Barajlara Gelen Su Azaldı, Elektrik Zamlanabilir

Türkiye uzun yıllardan bu yan abu kadar kurak bir kış mevsimi yaşamamıştı. Birçok ilimiz hala kar görmemişken mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar nedeni ile kuraklığın etkisi daha da fazla hissedilir oldu. Özellikle barajlar bu konuda önemli sorunlarımız arasında yer alıyor. Elektrik üretimi ve sulamada önemli etkileri olan barajlarımız açısından tehlike çanları çalıyor olabilir. Türkiye’nin en büyük barajları Keban, Karakaya ve Atatürk mevsim normallerine göre yüzde 26,5 daha az suya sahip. Bu barajlardan elde edilen elektrik ise toplam elektrik ihtiyacımızın yüzde 20’sine yakınını karşılıyor. Ayrıca barajlardan üretilen elektriğin maliyeti tüm diğer yöntemlerden çok daha ucuz. Bu da barajları önemli bir kaynak haline getiriyor.

Sudan Üretilen Elektriğin Payı Yüzde 20’nin Altına Düşürüldü

Enerji yönetimi barajların mevcut durumunu da dikkate alarak sudan elektrik üretiminde kısıtlamaya gitti. 2016 yılı genelinde suyun elektrik üretimindeki payı yüzde 24,8 seviyesinde gerçekleşirken 2017 yılında yapılan kısıtlamalar ile bu seviye yüzde 19,8’e geriledi. Bu kapsamda doğalgazın elektrik üretimindeki payı yükseltildi.

Birim Elektrik Maliyetini Azaltmak İstediler

Konu ile ilgili yorum yapan Tedaş Eski Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, enerji yöneticilerinin yılın son iki ayında elektrik birim maliyetini düşürmek amacı ile barajlardan çok miktarda elektrik çektiğini söyledi. Barajdan üretilen elektriğin 4 kuruş, doğalgazdan üretilenin ise en az 20 kuruş maliyete sahip olduğunu söyleyen Doğan kuraklık nedeni ile daha önceden barajların üretiminin durdurulması gerektiğini sözlerine ekledi.