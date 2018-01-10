Dosya Masrafını Bankadan Almak İsteyen Tüketici Hakem Heyetine Başvurdu

Bakan Tüfenkci tarafından basın mensuplarına yapılan açıklama geçtiğimiz yıl içerisinde tüketici hakem heyetlerine gerçekleştirilen başvurular ele alındı. Toplamda 587 bin 244 başvurunun yapıldığı 2017 yılında 636 bin 48 karar verildi. Kararların yüzde 77’s, tüketicilerin lehine olurken yüzde 23’ü ise aleyhine gerçekleşti.

En Fazla Başvuru Yapılan Konu Dosya Masrafları

Bakan Tüfenkci, tüketici hakem heyetlerinin başvurularda en çok karşılaştığı konunun 184 bin 400 adet dosya ile kredi tahsis ücretlerinin iadesi (dosya masrafı) olduğunu belirtti. Bunu 83 bin 374 başvuru ile cep telefonu, 49 bin 865 başvuruyla ayakkabı, 26 bin 874 başvuru ile de kredi kartı üyelik ücretleri izledi. İnternet ve GSM şirketlerinin abonelikleri ise 28 bin 328 başvuru ile listenin devamında kendine yer buldu.

Finansal Hizmetler En Çok Şikayet Alınan Sektör

Başvuruların sektörel olarak da dağılımını yapan Bakan Tüfenkci özellikle finansal hizmetler sektörünün bu alanda önemli bir sayıya ulaştığını dile getirdi. 2017 yılı içerisinde bu sektöre ilişkin 272 bin 168 adet şikayet aldıklarını belirten Bakan perakende ticaret alanının da benzer bir durumda olduğunu ve toplamda 2017 yılını 207 bin 378 şikayet ile kapattıklarını belirtti. Tüfenkci abonelik hizmetlerinin 2017 yılındaki toplam şikayet sayısının ise 45 bin 756 olduğunu dile getirdi.