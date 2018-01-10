2017 Yılının Zam Rekoru Ezine Peynirinde

Kahvaltı Türk insanı için vazgeçilemez bir alışkanlık. Peyniri, zeytini, yumurtası ve diğer pek çok ürünü ile Türk kültürü kahvaltıya önemli bir yer vermiş. Ancak her geçen gün bu kültürün önemli yapı taşlarının maliyetleri yükseliyor ve insanların onlara ulaşım olanakları da kısıtlanmış oluyor. Bal konusunda ülke genelinde devam eden hakiki bal maliyetlerinin yükselmesi sorunu nedeni ile sofralarımızda artık yer veremediğimiz bu ürüne diğerlerinin de eklenmesi mümkün.

Peynir Kategorisinde Ezine Peyniri Zam Şampiyonu

Yapılan bir araştırmaya göre Aralık ayında fiyatı en çok artan kahvaltılık ürün; yüzde 25,2’lik zam oranı ile 600 gram boyutundaki Ezine peynir oldu. 2017 Kasım ayında 17,6 TL’ye satılan 600 g Ezine peynirin fiyatı, 2017 Aralık’ta 22 liraya yükseldi. Peynir kategorisinde Aralık ayında fiyatı en çok artan ikinci ürün; 300 gram krem peynir oldu. Kasım ayında 5,4 liraya satılan 300 gram krem peynire, Aralık ayında yüzde 12,6 oranında zam gelirken fiyatı 6,1 liraya kadar yükseldi. Fiyatı en çok artan üçüncü ürün ise, 800 gram süzme peynir oldu. Kasım ayında 11,1 liraya satılan 800 gram süzme peynire, Aralık ayında yüzde 12 oranında zam geldi ve fiyatı 12,4 liraya yükseldi.

Yumurtaya Yüzde 24 Zam Geldi

Araştırma şirketi tarafından derlenen verilere göre 15 adetlik yumurtalarda yaşanan zam yüzde 24,1 oldu. Buna göre Kasım ayında 5,4 liraya satılan 15’li yumurtalar Aralık ayında 6,8 liradan satılmaya başlandı.