Jeff Bezos’un Toplam Serveti 105 Milyar Dolara Ulaştı
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Jeff Bezos’un Toplam Serveti 105 Milyar Dolara Ulaştı


Jeff Bezos’un Toplam Serveti 105 Milyar Dolara Ulaştı
Jeff Bezos’un Toplam Serveti 105 Milyar Dolara Ulaştı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-10 Saat: 10:08:34
Anasayfa Eko Gündem Jeff Bezos’un Toplam Serveti 105 Milyar Dolara Ulaştı

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos şirket hisselerinde yaşanan yüzde 6,6 artış ile Bill Gates’in rekorunu kırarak tüm zamanların en zengin insanı unvanını aldı.

Zorlu hayatı ile çoğu zaman gündeme gelen ve insanlara sende yapabilirsin mesajı veren Jeff Bezos 2018 yılının ilk 9 gününü arkamıza bıraktığımız şu tarihlerde toplam 105 milyar dolarlık serveti ile tüm zamanların en zengin insanı unvanına kavuştu. Jeff Bezos, 1994 yılında kurmuş olduğu Amazon şirketinin piyasa değerini yüzde 57 arttırdığı 2017 senesinde, 73 milyar dolarla başladığı servetini 99 milyar dolara çıkararak dünyanın en zengin kişisi unvanını Bill Gates'ten devralmıştı. Bezos’in bugün itibariyle Amazon hisselerinde yaşanan yüzde 6,6 değerindeki yükseliş ile serveti 105 milyar dolar değerine ulaştı.

Online Satışların Artması Bezos’e Kazandırıyor

Bezos’un servetinin kısa sürede yaşadığı bu artışın ardında Şükran Günü ve sonrasında insanların gerçekleştirdiği online harcamaların yüzde 89’unun Amazon üzerinden yapılmış olması etkili oldu. Amazon hisseleri bu durum üzerine yüzde 6,6 oranında arttı.

Bill Gates de 100 Milyar Doları Aşmıştı

2000’li yıllara doğru ilerlerken dotcom furyası yoğun bir şekilde yaşanmış ve teknoloji ile ilgili şirketlerin neredeyse tamamı fazlası ile büyümüştü. Bu dönemde Bill Gates de mal varlığı olarak 100 milyar doların üzerine çıkmıştı. Hatta Bill Gates ve eşinin ortak olarak kurdukları kamu yararına hizmet veren vakfa yaptıkları bağışlar olmasa idi Bill Gates’in mal varlığı 150 milyar doların üzerinde olacaktı. 1996 yılında Gates bu vakfa 700 milyon Microsoft hissesi, 2,9 milyar dolar nakit ve çok sayıda gayrimenkul bağışladı.

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