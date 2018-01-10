Kodak Kendi Kripto Parasını Çıkaracağını Duyurdu, Hisseleri Tavan Yaptı

129 yıllık bir geçmişe sahip olan ve fotoğraf ve video teknolojisinde birçok gelişmeyi dünyaya kazandıran Kodak şimdi de kripto para teknolojisine yatırım yapacağını duyurdu. KODAKcoin adında bir forosentrik kripto para üreteceklerini dile getiren firma yetkililerinin bu haberinin ardından şirketin hisseleri yüzde 125 değer kazandı. Gün kapanışında KODAK hisseleri toplam yüzde 117 artış yaşayarak 6,80 dolara ulaştı.

Kripto Para Teknolojisi Yatırımcıya Cazip Geliyor

Kripto paraların son bir yıl içerisinde elde ettiği ilgi seviyesi çılgınlık düzeyine ulaşmış durumda. Dev firmalar dahi bu sektörde yatırım yapmanın yollarını arıyor. Geçtiğimiz ay Long Island Iced Tea isimli bioteknoloji şirketi iş modelini değiştirerek bitcoine yöneldiğini açıklamıştı. Şirketin bu açıklamasının hemen ardından hisseleri kısa bir süre içerisinde ikiye katlandı.

Birçok şirket Bitcoin teknolojisine yatırım yapacağını açıkladığında değer kazandı ancak KODAK’ın elde ettiği başarı şuanda diğerlerinden çok daha yüksek. Kodak fotoğrafçılara yönelik bir alt tabanı olan Kodakcoin sistemi ile çalışma yapacaklarını duyurdu.

Fotoğrafçılar İmaj Haklarını Yönetebilecek

Kodak CEO'su Jeff Clarke, kripto para ve blockchain kelimelerinin teknoloji dünyasında son yılların en dikkat çekici sözcükleri olduğunu ifade ederek, bu alanın fotoğrafçılık sektöründe çözülemez olarak görülen problemlerin çözümünde de anahtar olabileceğini belirtti. Kodak, kripto para zinciri teknolojisini aslında dijital bir hesap defteri şeklinde kullanacaklarını ve KODAKone ismi verilen yeni platformun fotoğrafçıların imaj haklarını yönetme konusunda yardımcı olacağını söyledi. KODAKcoin de fotoğrafçıların çalışmalarının alım satımında kullanılabilecek.