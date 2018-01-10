Ham Petrolde Varil Fiyatı Son 3 Yılın Zirvesinde! 70 Dolara Bir Adım Kaldı
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Ham Petrolde Varil Fiyatı Son 3 Yılın Zirvesinde! 70 Dolara Bir Adım Kaldı


Ham Petrolde Varil Fiyatı Son 3 Yılın Zirvesinde! 70 Dolara Bir Adım Kaldı
Ham Petrolde Varil Fiyatı Son 3 Yılın Zirvesinde! 70 Dolara Bir Adım Kaldı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-10 Saat: 10:34:38
Anasayfa Eko Gündem Ham Petrolde Varil Fiyatı Son 3 Yılın Zirvesinde! 70 Dolara Bir Adım Kaldı

Petrol piyasasında ham petrol fiyatları son yılların en yüksek fiyat seviyesini gördü. Brent petrol fiyatı son 3 yılın zirvesine oturdu. Varil fiyat göstergeleri ise 69 doların üzerine işaret etti.

Petrol piyasasında ham petrol fiyatları son yılların en yüksek fiyat seviyesini gördü. Brent petrol fiyatı son 3 yılın zirvesine oturdu. Varil fiyat göstergeleri ise 69 doların üzerine işaret etti.

Brent Petrolde Fiyat Çıldırdı!

Brent petrolde varil fiyatı 69 dolar sınırını aştı. Bu fiyat 2015 yılından bugüne görüşen en yüksek işlem fiyatı olarak kaydedildi. Uluslararası piyasada en çok tercih edilen bu petrol türünün varil fiyatı, Londra yerel saati 17.15’i gösterdiğinde yüzde 2,2’lik artışa ev sahipliği yaptı. Artış sonrasındaki fiyat 69 dolar 28 cent oldu. Bu fiyat 2015 yılından bugüne görülen en yüksek varil fiyatı olarak kayda düştü.

Batı Teksas Tipi Ham Petrolde Varil Fiyat 63,47 Dolara Yükseldi

Batı Teksas tipi ham petrolde piyasadaki fiyatların artış yönlü hareketinden olumlu etkilendi. ABD’de yerel saatler 16.45’i gösterdiğinde Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı 63 dolar 47 centten alıcı buldu. Bu fiyat batı Teksas türü ham petrol için 2014 yılının son ayından bugüne görülen en yüksek fiyat seviyesi olarak kaydedildi. Fiyatlardaki artış ise yüzde 2,8 olarak hesaplandı.

Üretim Kararı Fiyatları Yukarı Çekti

Petrol piyasasındaki fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile Rusya arasında yapılan anlaşma etkisi altına aldı. Konuyla ilgili masaya oturan OPEC üyesi ülkeler ve Rusya, petrol üretiminin 2018’i sonuna kadar uzatılmasına karar vermişti. Yapılan anlaşmayla petrol piyasasındaki arz fazlasının azaltılması öngörülmüş, fiyatların yukarıya çekilmesi hedeflenmişti.

ABD Haftalık Verileri Yarın Açıklayacak

Bunların yanında piyasa uzmanlarına göre ABD ham petrol üretimini artırırsa, varil fiyatlar yeniden aşağı yönlü hareket edecek. Üretimin azalması ise fiyatlarda yaşanan artışların devamını beraberinde getirecek. ABD petrol üretimi ve stokları hakkındaki haftalık açıklamasını ise yarın yapacak. 

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