Elektrikte Serbest Tüketime İlgi Aralık Ayında Azaldı
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Elektrikte Serbest Tüketime İlgi Aralık Ayında Azaldı


Elektrikte Serbest Tüketime İlgi Aralık Ayında Azaldı
Elektrikte Serbest Tüketime İlgi Aralık Ayında Azaldı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-10 Saat: 10:49:14
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Geçen yılın Aralık ayında serbest elektrik abone sayısında düşüş yaşandı. Azalış, Kasım ayına kıyasla yüzde 1,15 oldu. Toplamdaki serbest abone sayısı ise 4 milyon 706 binin altına gerildi.

Geçen yılın Aralık ayında serbest elektrik abone sayısında düşüş yaşandı. Azalış, Kasım ayına kıyasla yüzde 1,15 oldu. Toplamdaki serbest abone sayısı ise 4 milyon 706 binin altına gerildi.

Serbest Tüketicilerin 1 Milyondan Fazlası İstanbul’da!

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından kayıt altına alınan verilere göre 2017’nin Aralık ayında serbest tüketici abone sayısı toplamda 4 milyon 705 bin 977 oldu. Bu rakamın 1 milyon 372 bin 945’ini İstanbullu serbest elektrik tüketicileri oluşturdu.

Kentin Avrupa tarafında serbest elektrik tüketici abone sayısı Aralık ayında 994 bin 376’yı buldu. Anadolu tarafındaki veriler ise sistem abonesi olan kişi sayısının 378 bin 569 olduğunu gösterdi. En fazla serbest elektrik abonesinin olduğu kentler İstanbul’dan sonra sırasıyla İzmir ve Antalya olarak belirlendi. İzmir’deki sayı 491 bin 418’e ulaştı. Antalya’da serbest tüketici abonesi sayısı ise 380 bin 20 olarak kayda geçti.

Meskenler Başı Çekti

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin verileri grup bazlı incelendiğinde, Aralık ayında en çok serbest elektrik tüketici kaydını meskenler yaptırdı. Söz konusu sayı 3 milyon 374 bin 748 oldu. Bunu ticari alanlar takip etti. Aynı dönemde ticarethanelere yönelik yapılan kayıtlar 1 milyon 273 bin 564 aboneye işaret etti.

Bilindiği üzere EPDK geçen yılın son ayında serbest tüketici limitlerine yönelik bazı düzenlemeler yapmıştı. Düzenleme senelik limitin 2 bin kilovatsaate düşürülmesi yönünde olmuştu. Düzenleme öncesindeki limit ise 2.400 kilovatsaat olarak uygulanmaktaydı. Yapılan limit azaltımı aylık ortalama 68 TL ve üzerinde elektrik faturası ödemekte olan abonelere, tedarikte seçim yapma hakkını da beraberinde getirmişti.

Geçen yılın son ayında serbest elektrikte abone sayısı meskenler baz alındığında 3 milyon 374 bin 748 oldu. Ticarethaneler dikkate alındığında ise abone sayısı 1 milyon 273 bin 564 olarak kayda geçti. Sanayinin toplamdan aldığı pay 12 bin 128’e işaret etti. Aynı ayda aydınlatma 5 bin 939’u gösterdi. Tarımsal sulamada serbest tüketici abonesi sayısı ise 862 olarak belirlendi. 

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