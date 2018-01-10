Kripto Para Piyasasında Bugün! Ripple Yüzde 20,43 Geriledi

Kripto paralara yönelik yapılan açıklamalar, ardından gelen düzenlemeler bu para birimlerinin sert şekilde düşmesini beraberinde getirdi. Ripple’deki düşüş yüzde 20’yi aştı. Yatırımcı şokta!

Kripto Paralar Arasındaki Ripple Kan Kaybına Devam Etti

Kripto para piyasası son günlerde inişli çıkışlı hareketlere ev sahipliği yapıyor. Sanal para piyasasındaki sert dalgalanmaları çıkan haberler, yetkililerin yatırımcılara yönelik uyarıları ve bazı ülkelerin piyasaya yönelik yaptığı düzenlemeler tetikledi.

Kripto para birimlerinin işlem gördüğü piyasa hacmi 9 Ocak 2018 tarihine göre artış yönlü hareket etti. Artış 8 milyon doları buldu. Ulaşılan işlem hacmi ise 723 milyar dolar olarak kayda geçti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken piyasanın en büyüğü olarak gösterilen Ripple düşüş yönlü hareket etti. Ripple’deki kayıp yüzde 20,43 olarak belirlendi.

Piyasada yer alan kripto paralar dikkate alındığında en büyük hacme sahip olan ilk beşin üç tanesinde düşüşler yaşandı. geçen son 24 saatlik dilim baz alındığında Bitcoin’deki gerileme yüzde 4,83 olarak hesaplandı. Azalış sonrasındaki işlem fiyatı 14 bin 493 dolara geriledi.

Bitcoin’in adeti bin 398 adeti gösterirken, kripto para piyasasının 723 milyar dolar olan hacmi dikkate alındığında Bitcoin’in piyasadan aldığı pay yüzde 33,6 olarak hesaplandı. Piyasanın geçen 24 saatlik dilimindeki işlem hacmiyse toplamda 49 milyar 500 milyon dolar oldu.

5 Büyükte Son Durum!

Kripto para piyasasında yer alan 5 büyük birimin gün bazındaki gelişmeleri ise şöyle kaydedildi. Son 24 saatlik dilimde Bitcoin kaybedenlerden oldu. Azalış yüzde 4,83’ü gösterdi. düşüş yönlü hareket eden diğer bir kripto para birimi ise Ripple olarak kayda geçti. Ripple’deki düşüş yüzde 20,43’lük gerime ile yatırımcısını üzecek oranda gerçekleşti. Azalış yönlü hareket eden son birimse Cardano oldu. Cardano’daki değişim yüzde 16,78’lik düşüşe işaret etti.

Azalış yönlü hareket eden bu kripto paralar yanında Ethereum ile Bitcoin Cash yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ethereum’daki artış yüzde 15,06 oldu. Bitcoin Cash son 24 saatte yüzde 3,95 oranında yükseliş sergiledi.