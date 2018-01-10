Borsa, Açılışı 115.000 Puanın Altında Yaptı
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Borsa, Açılışı 115.000 Puanın Altında Yaptı


Borsa, Açılışı 115.000 Puanın Altında Yaptı
Borsa, Açılışı 115.000 Puanın Altında Yaptı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-10 Saat: 11:26:25
Anasayfa Borsa&Finans Borsa, Açılışı 115.000 Puanın Altında Yaptı

Borsa İstanbul haftanın üçüncü işlem gününde, açılışı düşüş yönlü yaptı. BIST 100 endeksindeki gerileme yüzde 0,18 oldu.

Borsa İstanbul haftanın üçüncü işlem gününde, açılışı düşüş yönlü yaptı. BIST 100 endeksindeki gerileme yüzde 0,18 oldu.

Borsa Açılışta Değer Kaybetti

Borsa gün açılışını yatırımcısını üzerek yaptı. Haftanın üçüncü işlem gününde BIST 100 endeksinin gün açılış değeri 114.812,31 puan oldu. Dünkü kapanış ise 115.022,81 puan seviyesinde olmuştu.

BIST 100 endeksindeki gerileme açılışta yüzde 0,18 oranında gerçekleşti. Bu oran endeks değerinin gün açılışında 210,50 puanlık düşüş kaydetmesine neden oldu.

Satış Ağırlıklı İşlemler, Endeks Değerinin Düşmesine Neden Oldu

BIST 100 endeksi dünkü kapanışı ise 115.022,81 puanla yapmıştı. Bu puan, bir önceki güne kıyasla yüzde 1,10’lük değer kaybına işaret etti. Endeks değerinin aşağı yönlü hareketinde döviz cephesinde yaşanan artış yönlü hareketler etkili oldu. Bunun yanında endeksteki gerilemeyi petrol fiyatlarının artması da tetikledi. Tüm bu gelişmeler borsa yatırımcısının satış yönlü hareket etmesini beraberinde getirdi. BIST 100 endeksi gün sonunda (9 Ocak 2018) 6 milyar 300 milyon liralık işlem hacmine ulaştı.

Analistler Dolar Kurun ve Petrol Fiyatlarına İşaret Etti

Analistlere göre dolar kurundaki yükseliş yönlü hareketler borsadaki pay piyasasını negatif yönlü etkiledi. Petroldeki fiyat artışları da endeks değerinin gerilemesine neden oldu. Piyasa analistleri borsanın bugünkü gelişimini teknik açıdan değerlendirdiklerinde, “BIST 100 endeksi 115.000 puanın altında kalıcılık sağlarsa 114.400 puan ile 112.500 puan aralığı görülebilir. Olasılıklarda yükseliş dikkate alınırsa endeksin direnç aralığı 117.800 puan ile 118.300 olabilir” şeklinde görüş bildirdi.

Borsa yatırımcısı dünü kayıplarla kapatırken, bugünün kapanış göstergelerini şimdiden merak etmeye başladı.

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