Hazine’nin Tahvil İhracatına Talep Yüksek Oldu! 2018 Hedefinin 3’te 1’i Aşıldı
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Hazine’nin Tahvil İhracatına Talep Yüksek Oldu! 2018 Hedefinin 3’te 1’i Aşıldı


Hazine’nin Tahvil İhracatına Talep Yüksek Oldu! 2018 Hedefinin 3’te 1’i Aşıldı
Hazine’nin Tahvil İhracatına Talep Yüksek Oldu! 2018 Hedefinin 3’te 1’i Aşıldı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-10 Saat: 11:53:49
Anasayfa Eko Gündem Hazine’nin Tahvil İhracatına Talep Yüksek Oldu! 2018 Hedefinin 3’te 1’i Aşıldı

Hazine Müsteşarlığı dün toplamı 2 milyar doları bulan tahvil ihracatı yaptı. Tahvil ihracatına gösterilen ilgi yüksek olurken, talep tutarın üç katından fazla oldu.

Hazine Müsteşarlığı dün toplamı 2 milyar doları bulan tahvil ihracatı yaptı. Tahvil ihracatına gösterilen ilgi yüksek olurken, talep tutarın üç katından fazla oldu.

Tahvil İhracatına Talep Tutarın 3 Katı Oldu

Hazine Müsteşarlığı 9 Ocak 2018 tarihinde yani dün, vadesi 17 Şubat 2028 olan tahvil ihracatı için düğmeye bastı. Vadeli tahvil ihracatının toplam 2 milyar dolar olarak kaydedildi. Vadeli tahvillere olan ilgi ise, ihraç edilecek tutarım tam 3 katı olarak belirlendi.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamada vadeli tahvil ihracatının “2018 Yılı Dış Finansman Programı” kapsamında yapıldığı belirtildi. Açıklamada tahvil ihracatının 2018 yılının 17 Şubat tarihli olduğuna işaret edilerek, ihracatın dolar cinsinden yapıldığı kaydedildi. bu çerçevede Hazine Deutsche Bank, HSBC ve Citigroup’a yetki verdi. Vadeli tahvil ihracatında ihraç 9 Ocak 2018 tarihinde başladı, aynı günde tamamlandı. Hazine Müsteşarlığı’nın açıklamasına göre ihraç edilen tahvil 2 milyar dolar seviyesinde oldu. Açıklamada ihraç tutarının 17 Ocak tarihinde hesaplara giriş yapacağı belirtildi.

Yatırımcı Yüzde 5,2 Kazanç Sağladı

Dün yapılan tahvil ihracatında kupun oranı 5,125 seviyesinde olan tahvil, yatırımcıya yüzde 5,2’lik kazanç sağladı. Vadeli tahvillere ilgi beklenenin çok üzerinde gerçekleşti. Talep gösteren yatırımcı sayısı 200’ün üzerinde oldu. Bu sayı ihraç edilecek tutarın 3 kat fazlasına işaret etti.

Bu kapsamda en çok tahvil alımını İngiltere yaptı. İngiltere’nin toplamdan aldığı pay yüzde 35 olarak belirlendi. Tahvilin yüzde 25’lik bölümü Amerikalı yatırımcılara satıldı. Türkiye’deki yatırımcıların payı yüzde 15’e denk geldi. Yüzde 15’lik payın sahibi öteki Avrupalı ülkeler oldu. Tahvilde yüzde 10’luk paysa diğer ülke yatırımcılarının olarak kaydedildi.

2018 yılı dış finansman programı dahilinde 6 milyar 500 milyon dolarlık ihracat söz konusu olacak. Dünkü işlemde ise bu miktarın 2 milyon dolarlık bölümü ihraç edilmiş oldu. 

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