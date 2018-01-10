Sahte Bala Son! Dünyada Bir İlk Ordu’da Açıldı

Yediğim bal sahte mi gerçek mi sorusu artık tarih olacak. Arıcılık Araştırma Enstitüsü bal analizi yaparak tüketicilerin en doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak.

Arım Balım Peteğim Projesi Bir İlke İmza Attı

Ordu ilinde bir ilk gerçekleşti. Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde bal paketleme tesisi açıldı. Bunun yanında tesiste bal analiz laboratuvarı da yer aldı.

Tesis ve laboratuvar Arım Balım Peteğim Projesi dahilinde faaliyete geçerken kent valisi Seddar Yavuz, hizmet noktalarını ziyaret ederek incelemeler yaptı. Vali Yavuz ziyaretinde analiz laboratuvarının bal hakkındaki tüm şüpheleri sonlandıracağına dikkat çekerek, “Tüketicilerin aklında olan soru işaretleri bu laboratuvar sayesinde netlik kazanacak. İnsanlar yedikleri balın gerçek bal mı yoksa sahte bal mı olduğunu sonuçlara göre öğrenecek” dedi.

Vali Yavuz Arım Balım Peteğim Projesinin 10 milyon avroluk bütçeyle hayata geçirildiğini söyleyerek, Ordu ilinde faaliyete geçen paketleme tesisine ve analiz laboratuvarına AB’nin de destek olduğunu ifade etti. Yurt genelinde en fazla bal üretiminin Ordu kentinde yapıldığına dikkat çekti. Projenin kent valiliği tarafından hazırlandığını dile getiren Yavuz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kendilerine destek olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi.

4 Bin 700 Metrekare Alan Üzerinde Yer Alıyor

Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan tesisin son teknolojiye sahip olduğunu aktaran Vali tesisin 4.700 metrekare alan üzerinde olduğunu aktardı. “Bu tesis arıcılık sektörüne büyük katkılar sağlayacak. Taklit ve tağşişli bal sorunu tarihe gömecek” diyen Yavuz, sektöre olan güvenin artacağına da vurgu yaptı. Tesis bünyesinde verilen hizmetlere değinerek, “Balın hangi çiçekten üretildiği dahil olmak üzere, içerikteki tüm yabancı maddeler de laboratuvarda tespit ediliyor. Bundan sonraki adımımız ise sertifika sistemine geçiş olacak. Bu sistem tüketicilerin gerçek bal mı sorusuna net bir yanıt verecek” şeklinde konuştu.