Gıda Ve İçecek Sektöründen 10 Ayda 8,7 Milyar Dolarlık İhracat!
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Gıda Ve İçecek Sektöründen 10 Ayda 8,7 Milyar Dolarlık İhracat!


Gıda Ve İçecek Sektöründen 10 Ayda 8,7 Milyar Dolarlık İhracat!
Gıda Ve İçecek Sektöründen 10 Ayda 8,7 Milyar Dolarlık İhracat! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-10 Saat: 13:06:43
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TGDF Başkanı, gıda ve içecek sanayisinin geçen yılın ilk 10 aylık dönemde dış ticaret fazlası verdiğini ifade ederek, fazlanın 4,5 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi.

TGDF Başkanı, gıda ve içecek sanayisinin geçen yılın ilk 10 aylık dönemde dış ticaret fazlası verdiğini ifade ederek, fazlanın 4,5 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi.

TGDF Başkanı: “Gıda ve İçecek Sanayi Geçen yılın İlk 10 Ayında 4,8 Milyar Dolara Yakın Dış Ticaret Fazlası Verdi”

Kısa adı TGDF olan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun başkanlık görevini yürütmekte olan Şemsi Kopuz basınla bir araya geldi. Toplantıda geçen yıl kaydedilen gelişmeleri basınla paylaşarak, bu yılki hedeflerinden de bahsetti.

Sektör 8,7 Milyar Dolarlık İhracat Yaptı

Geçen yıl gıda ve içecek sanayisinin Ocak ile Ekim aylarını kapsayan dönemde 4 milyar 772 milyon 419 dolarlık dış ticaret fazlasına imza attığı aktararak, aynı dönemde ihracatın 8 milyar 715 milyon dolar olduğunu belirtti. Bu dönemde Türkiye’nin toplamdaki gıda ve içecek ihracatınınsa 3 milyar 942 milyon 971 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğine vurgu yaptı. Bu rakamlara TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının hazırladığı rapor doğrultusunda ulaşıldığını da dile getirdi.

Ortadoğu Pazarı Geriledi

“Söz konusu aylarda Ortadoğu ülkelerine yönelik yapılan gıda ve içecek ihracatı, bölgedeki iç karışıklıklar nedeniyle kısmen geriledi. Bu bölgelere yaptığımız ihracattaki bir yıllık kaybımız bir milyar dolara yakın oldu. 2018 yılı için belirlediğimiz büyüme ise yüzde 5-7 aralığında öngörülüyor. Büyüme hedeflerimizi yakalamak için yeni pazar arayışlarımız şimdiden başladı” diyen Kopuz, 2018 yılına iddialı bir giriş yaptıklarının sinyalini verdi.

Tarımsal Hasıla Yüzde 14 Arttı

TGDF Başkanı Kopuz toplantıda, tarım sektörünün Ocak ile Eylül aralığında yüzde 3,3’lük büyüme kaydettiğini aktardı. Tarımsal faaliyetlerden elde edilen hasılanınsa, 2016 yılının aynı aylarını kapsayan dönemine göre yüzde 14 oranında arttığına dikkat çekti. Tarımsal hasılanın bu dönemde 137 milyar lirayı bulduğunu hatırlattı. 

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