Dünya Bankası Başekonomisti: Türkiye Bizi Şaşırttı!

Türkiye'nin bir önceki seneye yönelik büyüme tahminini yüzde 4 seviyesinden, yüzde 6.7 seviyesine yükselten Dünya Bankası'nın Başekonomisti Franziska Ohnsorge, önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin güçlü büyüme verisi karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden Ohnsorge, bütün bir sene boyunca büyüme verisinin beklentileri aştığını dile getirdi. Bu durumun kısmi olarak mali ve parasal teşviklerin etkileriyle gerçekleştiğinin altını çizen Ohnsorge, önümüzdeki dönemlerde söz konusu teşviklerin bir miktar yavaşlamasını ve parasal politikanın ise aşamalı bir şekilde sıkılaşmasını beklediklerinden bahsetti.

Yanılma Olursa Revize Edilir

Türkiye ekonomisinin 2018 senesinde yüzde 3.5 oranında, 2019 senesinde ve 2020 senesinde ise yüzde 4 seviyesinde büyüme göstermesi beklentileri içerisinde olduklarına değinen Ohnsorge, tahminlerde yanılma ihtimalinin de söz konusu olduğunu işaret etti.

Teşviklerde geri çekilmenin beklentilerden daha yavaş seyretmesi halinde 2018 senesi adına yapılan büyüme tahminini yukarı yönlü revize edebileceklerini vurgulayan Ohnsorge, küresel para politikalarında görülen değişikliğin, finansman şartları üstünde de etkili olma ihtimalini savundu. Küresel finansman maliyetlerinde yükselme beklediklerini ifade eden Ohnsorge, bunun nedeninin ise FED'in 2018 senesinde ve 2019 senesinde daha çok faiz artışı gerçekleştirme ihtimali olduğunu dile getirdi.

Türkiye Ekonomisinde Güçlü Büyüme

Türk ekonomisinin mevcut büyümesinin oldukça güçlü bir konumda bulunduğuna dikkatleri çeken Ohnsorge, kendi senaryoları doğrultusunda ülkenin büyümesinin potansiyel büyüme oranlarına yakın bir civarda gerçekleşmeyi sürdüreceğini belirtti.

Avrupa'da görülen ekonomik büyümenin, Türkiye için yararlı olduğunu gördüklerinden bahseden Ohnsorge, Avrupa ekonomisinin büyümesinde geride bırakılan sene içerisinde yüzde 1.8 oranından yüzde 2.4 oranına doğru kuvvetli bir artış gözlemlendiğini aktardı.

Öte yandan küresel yatırımın ve büyümeninde yükselme eğilimi içinde olduğunu kaydeden Ohnsorge, küresel büyümenin açık bir biçimde iyileşme gösterdiğini ve 2017 senesinde yüzde 3 oranında bir büyümenin göze çarptığını sözlerine ekledi.