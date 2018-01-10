Bunu Yapan Bankalar Yandı! Ceza Miktarı Yükseldi

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı olarak görev yapan Sıtkı Yılmaz, açıklamalarda bulunarak Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun'da bulunan hükümlere aykırı davranış sergileyenlere uygulanması planlanılan idari para cezalarının yeniden değerlenme oranında artış olduğunu ve 2018 senesinin ilk günü itibariyle yüzde 14.47'lik bir oranda yükseltilerek uygulamaya konulduğunu dile getirdi.

Tüketici Hakem Heyetlerinin bağlayıcı karar üst sınırlarında değişiklik olduğunu ifade eden Yılmaz, ilçe hakem heyetlerinde ise başvuruların üst sınırının 4 bin 570 TL seviyesinde bulunduğunu dile getirdi.

Yeni dönemle alakalı bazı cezalardan bahseden Yılmaz, mal ve hizmetlerin satış sözleşmelerinde tüketicilerin sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirilmemesinin, tanıtma ve kullanma kılavuzu verilmeden gerçekleştirilen satışların, mal satışlarından sebepsiz olarak kaçınmanın, taksitli satışlarda tüketicinin cayma hakkı konusunda bilgilendirilmemesinin, fiyat etiketlerinin konulmamasının, erken ödemelerde faizlerin ve komisyon ücretlerinin düşürülmemesinin ve hayat sigotasının zorunlu bir şekilde yapılmasının cezasının 274 TL olduğunu dile getirdi.

Ön ödemeli konutlarda 36 aylık süre zarfında teslim koşulu olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu hususa aykırı davranış sergileyenlere 27 bin 633 TL ceza kesildiğini dile geitrdi.

Aidatsız Kredi Kartı Çıkarmayan Bankalara Ceza!

Tüketicilerin talepleri doğrultusunda aidatı olmayan kredi kartını vermeyen bankalara gerçekleştirilen bir aylık uyarı sonrasında ise bu durumun devamlılığı halinde 6 milyon 908 bin 644 TL ceza uygulaması olduğunu belirten Yılmaz, açıklamasında aldatıcı nitelikteki ticari reklamlara ve ilanlara da değindi.

Aldatıcı tarzdaki reklamların ve ilanların yerel düzeydeki kanallar vasıtasıyla gerçekleştirilmesi halinde 13 bin 816 TL ceza verildiğini ifade eden Yılmaz, bahsi geçen reklam ve ilanların ülke genelinde yayın gerçekleştiren bir kanalda yapılması halinde ise 276 bin 345 TL ceza uygulandığını söyledi.