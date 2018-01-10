Sakatat Sorunu Şırdan Fiyatını 3'e Katladı!

Sakatatlarda yaşanan kriz, Adana'nın meşhur Şırdan'ınıda etkiledi. Adana'nın dillerden düşmeyen meşhur Şırdan dolmasının fiyatları hayvan kesimlerinde yaşanan düşüş sebebiyle son dönemlerde 3.5 TL seviyesinden 10 TL seviyesine kadar çıktı.

Suriye'de ve Irak'ta görülen iç savaştan dolayı ucuz hayvan ithalatında durma noktasına kadar gelinmesi, Şırdan elde edemeyen küçük esnafları da adeta kepenk kapatma noktasına ulaştırdı. Suriye'deki ve Irak'taki karışıklıklardan dolayı Ortadoğu'dan ucuz canlı hayvan getirilmesi neredeyse tamamen dururken, karkas et ithalatı da canlı hayvan kesimlerinde yaşanan azalmanın boy gösterdiği son dönemlerde sakatat fiyatlarında yükselmeye sebep oldu.

Fiyatı 10 TL'ye Çıktı

Koyunların midesinin bir bölümünü olarak bilinen şırdan, içine pirinç eklenerek tanesi 3.5 TL civarında alıcı bulurken, son zamanlarda yaşanan sakatat sıkıntısı sebebiyle 10 TL'den satılıyor. Bir koyundan sadece bir adet şırdan elde edildiğinden dolayıysa şırdanın bulunması oldukça zorlaşıyor.

Konu hakkında açıklamalar ise şırdan satışı gerçekleştiren küçük esnaflardan ve şırdan tüketen vatandaşlardan geldi. Küçük bir işletmede şırdan satışı yapan Bekir Güvenmez, yaptığı değerlendirmede satmış olduğu şırdan fiyatının 9 TL'ye kadar çıktığını dile getirerek, bazı yerlerde bu fiyatın 10 TL'yi bulduğunu söyledi.

Şırdan fiyatının artmasının altında yatan sebebin ithal et olduğunu belirten Güvenmez, kesimler olmadığından dolayı şırdan bulmak için herkesin birbiriyle yarış yaptığını vurguladı. 3 sene öncesinde şırdanın 1.5 TL'den satışa sunulduğuna dikkatleri çeken Güvenmez, çok sayıda tezgahın kapandığını müşterilerinde azaldığını belirtti. Eskiden bir oturuşta 30'a yakın şırdan yiyen müşterilerin geldiğini dile getiren Güvenmez, şimdi gelen müşterilerin en çok 3 şırdan siparişi verdiğini belirtti.

Alım Gücü Azaldı

Diğer bir işletmeci Ahmet Argün ise konu hakkında yaptığı açıklamada alım gücünün azalması sonucunda vatandaşların şırdana gösterdiği ilgininde azaldığını belirtti. Hayvancılığın bittiğini ve şırdan bulunamadığını savunan Argün, il genelinde ayakta duran bir kaç esnafında şehir dışından siparişler alarak tutunabildiğini iddia etti.