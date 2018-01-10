Borsa İstanbul'dan Blockchain Çalışma Grubu Adımı!

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, önemli açıklamalarda bulundu. Borsa İstanbul AŞ'nin halka arzına yönelik çalışmaların TVF öncülüğünde devam ettiğini vurgulayan Karadağ, 2016 senesinde Yönetim Kurulu üyelerinide barındıra bir halka arz komitesinin kurulduğunu dile getirdi. Komite olarak düzenli toplantılar gerçekleştirdiklerinden bahseden Karadağ, halka arza ilişkin yapılması gerekenler hakkında konuşarak, değerlendirmede bulunduklarını belirtti.

Şirketlerin halka arz konusunda yerli bireysel yatırımcıları teşvik edebilmeleri adına bazı adımlar atlamalarının gerekliliğine değinen Karadağ, ayrıca ülke genelinde öncü konumda bulunan ve bilindik markalara sahip olan toplam 10 şirketin halka arz için başvuru gerçekleştirdiğini vurguladı.

Halka Arz Konusunda Bilgilendirme

Borsa İstanbul olarak, ülkenin öncü şirketlerinin halka açılmaları doğrultusunda önemli bir çaba gösterdiklerini belirten Karadağ, bu zamana kadar 900 civarında şirketin yetkilileri ve yöneticileriyle birebir olarak görüşme yaparak, halka arz konusunda bilgilendirme yaptıklarını dile getirdi.

Karadağ, son zamanlarda adından sık sık söz ettiren sanal para birimi Bitcoin hakkında yöneltilen soruya cevap olarak ise, Bitcoin'in altyapısını oluşturan Blockchain teknolojisiyle alakalı çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Blockchain Çalışma Grubu

Takas İstanbul bünyesinde Blockchain Çalışma Grubu'nu oluşturduklarını ifade eden Karadağ, bu grubunda neler yapılabileceğine yönelik tartışmalar gerçekleştirildiğini dile getirdi. Bitcoin'in herhangi bir dayanağı bulunmadığını ve volatilitesi yüksel bir kripto para olduğunu vurgulayan Karadağ, bu nedenden dolayı her fırsatta vatandaşları bu konu hakkında uyardıklarından bahsetti.

Kripto para birimlerinin mal ve hizmet alımı veya finans işlemleri adına aracı olması amacı taşıyarak hazırlanan sanal paralar olarak nitelendirildiğine dikkatleri çeken Karadağ, çok sayıda kişinin bu paraları birer yatırım aracı olarak kullanmaya çabaladığına, fakat bunun tehlike arz ettiğine değindi.