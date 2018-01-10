Bakan Açıkladı! Çiftlik Bank Saadet Zinciri Oluşturma Girişimi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çiftlik Bank hakkında bir soruya yanıt veren Tüfenkci, Çiftlik Bank'ın sanal olarak bir saadet zinciri oluşturmaya yönelik bir teşebbüs olara görüldüğünü dile getirdi.

Somut mal ve hizmet satışı olmadan internet üstünden, sanal alemde son zamanlarda yüksek kar vaatleri sunularak, insanların aldatıldığını ve belirli bir sistemle birlikte saadet zinciri kurduklarının görüldüğünü ifade eden Tüfenkci, Çiftlik Bank'ın tüketicileri aldatıcı bir şekilde ticaret teşkil ettiğini ve dolandırıcılığa kadar uzanan yolda bir sistem kurguladığını işaret etti.

İnceleme Süreci Devam Ediyor

Konu hakkında gerçekleştirilen işlemlerin devam ettiğini söyleyen Bakan Tüfenkci, bu konu hakkında en son "bank" kelimesi sebebiyle üç aylık bir süre zarfında reklam kararı aldıklarını anımsattı. Bank kelimesinin kullanılması için BDDK'dan izin alınması gerektiğinin altını çizen Tüfenkci, bu şekilde bir izin alınmadan çalışmalara başlamaları sebebiyle reklamları durdurma kararı aldıklarını vurguladı.

Çiftlik Bank'ta gerçekten bir ticaretin var olup olmadığı hakkında incelemeler yapıldığına dikkatleri çeken Tüfenkci, Çiftlik Bank'ın sanal anlamda bir saadet zinciri oluşturmaya teşebbüs olarak görüldüğünü fakat bu durumun somut raporlarca sabitlenmesi gerektiğini aktardı.

Kısa zamanda müfettişlerin raporları bitirmesini umduğunu belirten Tüfenkci, bu raporların vatandaşlarla paylaşılacağını belirterek, konuşması sırasında konu hakkında vatandaşlara tekrardan uyarılarda bulundu.

Vatandaşlar Dikkatli Olmalı

Vatandaşların internet üstünden, somut bir ticaretle mal alım satım işlemine dayanmayan, yüksek kar marjı olduğunu iddia eden sanal ticaretler hakkında dikkatli olmalarını isteyen Tüfenkci, aksi bir durumda mağduriyetle karşılaşılma ihtimali bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Tüfenkci, e-ticaret işini yapan sitelere kayıt zorunluluğu getirilmesi adına denetimlerin ve gözlemlerin arttırılacağını belirterek, bahsi geçen konuyla alakalı hem Maliye Bakanlığı'nın hem de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın çalışma içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.