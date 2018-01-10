Fibabanka'dan Bilanço Kalemlerinde Yüzde 25 Büyüme Hedefi!

Fiba Holding bünyesinde faaliyet gösteren Fibabanka'nın kurulduğu günden bu zamana kadar gerçekleştirdiği çalışmaları başarılı bir biçimde sürdürdüğünü dile getiren Genel Müdür Ömer Mert, 2012 senesinden bu zamana kadar her sene yaklaşık olarak yüzde 40 oranında büyüme gösteren bankanın, henüz netleşmemiş finansal sonuçları doğrultusunda, 2017 senesindeki aktif büyüklüğünün bir önceki seneye kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış göstererek 20 milyar TL seviyesine çıkarttığını ifade etti.

Kredilerin toplam aktifler içerisindeki payının yüzde 75 seviyesiyle birlikte, sektör ortalamasının üstünde bulunduğuna dikkatleri çeken Mert, bankanın toplam 21 ilde yer alan 80 şubesiyle beraber, bireysel, kurumsal, ticari, KOBİ, tarım ve özel bankacılık alanları genelinde hizmet sunduğunu işaret etti.

7 Şube Açılışı ve 200 Yeni Personel İstihdamı

2017 senesinin eylül ayı verileri doğrultusunda, 7 yeni şube açılışı gerçekleştirerek, 200 yeni personel istihdamı sağlayan Fibabanka'nın, ülke genelinde özel sermayeli mevduat bankaları içerisinde en çok şube açılışı yapan ve en çok çalışan artışına giden banka olduğuna vurgu yapan Mert, 2018 senesinde de 4 ila 5 şube açılışı daha yapacaklarını dile getirdi.

2018 senesinin büyüme hedeflerini tabana yayarak gerçekleştirebilmek adına şube dışı kanalların çok daha fazla önem kazandığını bir sene olacağına değinen Mert, Fibabanka'nın ilerleyen döneme ait yol haritasının odak noktasında dijitaleşmenin yer aldığını belirtti.

Yüzde 25 Büyüme Öngörüsü

Mert, bankayı tümüyle dijital bir bankaya dönüştürme hedeflerinin olduğunu, bu anlayış çerçevesinde hareketlerini gerçekleştirdiklerini ve müşteri deneyimini tümüyle dijitalleştirme istekleri bulunduğunu ifade ederek, bilanço kalemlerinde 2018 senesi göz önüne alındığında yüzde 25 oranında büyüme öngörülerinin olduğunu söyledi.

Öte yandan Mert, Fibabanka olarak ülke genelindeki ilk CVC olarak nitelendirilen girişim sermayesi şirketi kurduklarından bahsederek, şirketin kuruluş sermayesinin 5 milyon TL seviyesinde olacağını ve şirketin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda onay sürecinde olduğunu sözlerine ekledi.