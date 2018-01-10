Altın İthalatı 3.5 Kat Artışla Rekora Ulaştı!
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Altın İthalatı 3.5 Kat Artışla Rekora Ulaştı!


Altın İthalatı 3.5 Kat Artışla Rekora Ulaştı!
Altın İthalatı 3.5 Kat Artışla Rekora Ulaştı! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-10 Saat: 16:16:30
Anasayfa Altın&Döviz Altın İthalatı 3.5 Kat Artışla Rekora Ulaştı!

Türkiye'deki altın ithalatı 2017 senesinde, bir önceki seneye oranla 3.5 kat artış gösterdi.

Türkiye'nin altın ithalatı, geçtiğimiz sene içerisinde toplam 370 ton seviyesinin üstüne çıkarak, tüm zamanların rekor seviyesine ulaşmış oldu. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'ndan elde edilen bilgiler doğrultusunda, geride bırakılan aralık ayı içerisinde 49.3 ton seviyesinde, 2017 senesinin tümünde ise 370 ton seviyesinde altın ithalatı yapıldı. 

İthalatta 3.5 Kat Artış

2016 senesi içerisinde toplamda 106.2 ton seviyesinde gerçekleşen altın ithalatı, 2017 senesinde yaklaşık olarak 3.5 kat artış göstererek, tüm zamanların rekor seviyesini görmüş oldu. Altında yapılan ithalatın, aylık olarak baz alındığında 2017 senesinin temmuz ayı içerisinde 62.9 ton seviyesini görerek rekora ulaştığı, temmuz ayından aralık ayına kadar olan süre zarfı içerisinde ise aylık olarak ortalama 21 ton seviyesinde olduğu bildirildi. 

Ayrıca geçtiğimiz ay içerisinde hızlı bir yükseliş sergileyen altın ithalatının ise, 49.3 ton seviyesini görerek, tüm zamanların en yüksek aralık ayı içerisinde yapılan ithalatı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. 

Aylık Bazda İthalat Verileri

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'ndan elde edilen bilgiler doğrultusunda ise 2016 senesinde ve 2017 senesinde gerçekleştirilen aylık bazdaki altın ithalatları şu şekilde sıralanıyor;

  • 2016 senesinin ocak ayında gerçekleşen altın ithalatı 1.040,62 olurken, 2017 senesinde bu rakam 10.037,27 oldu. 
  • 2016 senesinin şubat ayında gerçekleşen altın ithalatı 1.265,91 olurken, 2017 senesinde bu rakam 18.026,82 oldu. 
  • 2016 senesinin mart ayında gerçekleşen altın ithalatı 1.677,77 olurken, 2017 senesinde bu rakam 28.381,78 oldu. 
  • 2016 senesinin nisan ayında gerçekleşen altın ithalatı 3.227,64 olurken, 2017 senesinde bu rakam 23.942,79 oldu. 
  • 2016 senesinin mayıs ayında gerçekleşen altın ithalatı 9.513,90 olurken, 2017 senesinde bu rakam 48.012,79 oldu. 
  • 2016 senesinin haziran ayında gerçekleşen altın ithalatı 9.492,91 olurken, 2017 senesinde bu rakam 46.390,18 oldu. 
  • 2016 senesinin temmuz ayında gerçekleşen altın ithalatı 4.401,22 olurken, 2017 senesinde bu rakam 62.852,69 oldu. 
  • 2016 senesinin ağustos ayında gerçekleşen altın ithalatı 5.654,45 olurken, 2017 senesinde bu rakam 23.538,91 oldu. 
  • 2016 senesinin eylül ayında gerçekleşen altın ithalatı 7.100,26 olurken, 2017 senesinde bu rakam 28.526,79 oldu. 
  • 2016 senesinin ekim ayında gerçekleşen altın ithalatı 18.201,01 olurken, 2017 senesinde bu rakam 17.012,73 oldu. 
  • 2016 senesinin kasım ayında gerçekleşen altın ithalatı 7.955,91 olurken, 2017 senesinde bu rakam 14.039,03 oldu. 
  • 2016 senesinin aralık ayında gerçekleşen altın ithalatı 36.661,47 olurken, 2017 senesinde bu rakam 49.263,00 oldu. 
  • 2016 senesinin tümünde gerçekleştirilen altın ithalatı ise 106.193,08 olurken, 2017 senesinin tümündeki altın ithalatı 370.024,78 oldu.
Türkiye altın ithalatı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Kıymetli Madenler Piyasası
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