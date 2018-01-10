Sektörün Parlayan Yıldızı Hibrid Araçlar!

Otomotiv sektöründeki değişime ayak uyduran Türkiye, 2017 yılında hibrid ve elektrikli araca olan ilgisini artırdı. Artan ilgi satışların artmasını da beraberinde getirdi.

Türkiye Pazarında Satış Patlaması Yaşandı

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu 2017 yılsonu satış raporunu tamamlayarak, sonuçları web sitesi aracılığıyla paylaştı. Buna göre yurt genelinde satılan hibrid araç sayısı 4 bin 451 adete yükseldi. 2017 yılında satışı gerçekleşen elektrikli araç sayısı 77 adet oldu. Satışların toplam adeti ise 4 bin 528 olarak kayda geçti.

TEHAD’ın internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türkiye pazarında elektrikli ve hibrit motorlu araç satışlarının arttığına dikkat çekildi. Satışlardaki artışın hibrit araçlarda daha hissedilir oranda arttığı belirtildi. Hibrit araç satışlarının yükselmesinde hibrit araçlara yönelik Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi etkili oldu. Bu düzenlemeden otomotiv devi olan Toyota araçlarının yararlanması, tüketicilerin avantajı fırsata dönüştürmesini sağladı.

TEHAD geçen yılın değerlendirmesini yaptığı bu açıklamada, 2017 yılını hibrit araçlar için altı yıl olarak nitelendirdi. Hibrit otomobil satışlarının lider isminin Toyota olduğu ifade edilirken, tüketici tercihlerinin markanın C-Hr modelinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Hibritte En Çok Toyota C-HR Satıldı

Buna göre Türkiye’de satılan hibrit araçların yüzde 92’sini Toyota yaptı. C-HR modelinin benzinli ve hibrit versiyonlarının satışları 6 bin 278 adete ulaştı. hibrit motor seçeneği dahilinde satış adeti 3 bin 381 adeti gördü. Rakamlar geçen yılın hibrit satışlarının benzinliye kıyasla daha fazla olduğunu kanıtlar nitelikte oldu.

Platformun açıklamasında dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise yüzde yüz elektrikli araçlar konusunda kendini gösterdi. Bu araçların Türkiye pazarında rağbet görmediğine işaret edilerek, “2016 Yılında yurt genelinde toplamda 44 adet elektrikli araç satışı yapıldı. Geçen yılın satışları 77 adete yükseldi” denildi. Elektrikli araç satışında özellikle Avrupa’nın büyük bir yol aldığına dikkat çekilerek, Çin ve ABD’nin satışlarının artarak devam ettiğine vurgu yapıldı.