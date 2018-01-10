İGÜ Türkiye Ortalamasında Bin 857 TL, İstanbul'da 2 Bin 385 TL

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nin yaptığı araştırma neticesinde, İstanbul genelinde ortalama büyüklükte bulunan bir ailenin, insani şartlar çerçevesinde geçinebilmesi adına ihtiyaç duyulan insani geçim ücretinin bu sene için 2 bin 385 lira olduğu bildirildi.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği İnsani Geçim Ücreti Tespit Komisyonu, her sene Aralık ayı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu araştırma sonuçlarını düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu. Düzenenlenen toplantıya İGİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ayhan Karahan, Marmara Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Yusuf Alpaydın gibi isimler ve çok sayıda basın mensubu katılım sağladı.

İşverenler Çalışanlara 2 bin 385 TL Ödemeli

Araştırmanın, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşamını sürdüren ailelerin geçinebilmesi adına gereksinim duyulan asgari ücret seviyesini tespit ettiği ifade edilirken, bu doğrultuda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üretilen verilerin kullanılmasıyla gerçekleştirilen hesaplamalar kapsamında, işverenlerin İstanbul'da ikamet eden bir çalışana, ailesini geçindirebilmesi adına asgari olarak aylık bazda tüm yan ödemelerde dahil olmak koşuluyla toplam 2 bin 385 TL ödemesi gerekiyor.

Tespiti gerçekleştirilen İGÜ rakamının, SGK, vergi ve devletin karşılamış olduğu eğitim giderlerini barındırmadığı belirtilirken, İGİAD, bahsi geçen rakamı çalışanlara vermesi gereken İGÜ olarak işverenlere tavsiyede bulunuyor.

Araştırma İçin 13 Bin 452 Haneye Ziyaret

Ayrıca her bölge için ücretlerin farklılık gösterdiği çalışma neticesinde, ülke ortalamasına yönelik fiyatlarla hesaplanan İGÜ tutarının ise bin 857 liradan oluştuğu ifade ediliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İGİAD, Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, araştırma kapsamında, ekiplerin yaklaşık olarak 13 bin 452 haneyi ziyaret ettiğini belirtti.

Rakamların bölgelere göre farklılaştığından bahseden Karahan, bunun sebebinin ise bölgelerdeki kira farklılıkları ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat farklılıkları gibi unsurlandan kaynaklandığını sözlerine ekledi.