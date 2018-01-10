Kritik Açıklama! İşverene Destek Sürecek

TİSK Genel Sekreteri olarak görev yapan Akansel Koç, işverenlere ödenen asgari ücret desteği hakkında açıklamalarda bulundu. İşverenlere verilen çalışan başına 100 TL desteğin bu sene içerisinde de devam edeceğini bildiren Koç, işveren kesiminin bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi.

Hükümet yetkililerinin geçtiğimiz aylar içerisinde, iki senedir verilen desteğe 2018 senesinde devam edilmeyeceği yönünde açıklamalar gerçekleştirdiklerini anımsatan Koç, bu duruma karşılık olarak işverenlerin ve işçi sendikalarının bu desteği sürdürmeleri yönünde taleplerinin olduğunu dile getirdi.

Toplantıda Desteğin Devam Kararı Alındı

29 Aralık tarihinde asgari ücretin belirlenmiş olduğu toplantı çerçevesinde, bu desteğin devam etmesi kararının da alındığını vurgulayan Koç, bu durumun asgari ücrette gerçekleştirilen artışada pozitif bir yansıma yaptığını dile getirdi.

Brüt olarak 2 bin 29 TL seviyesinde bulunan, net olarak ise bin 603 TL olan asgari ücrete geçtiğimiz seneyle karşılaştırıldığında 14.2 artış yapıldığını söyleyen Akansel Koç, bahsi geçen oranın, sene sonu enflasyon oranının 2 puan üstünde olduğuna değindi.

"Talebimiz 113 TL Olması Yönünde"

Verilecek desteğin toplam da 10 milyon çalışanla beraber 1.5 milyon işvereni yakından ilgilendirdiğinden bahseden Koç, işçi kesiminin bu desteğin bir tek toplu iş sözleşmesini uygulamaya alan iş yerlerine verilmesi hakkında talepleri olduğunu belirtti. Kendilerinin de bahsi geçen sözleşmeyi uygulama koyan iş yerlerine verilen desteğin 113 TL olmasından yana olduklarını işaret eden Koç, yapılan iki talebinde göz önünde bulundurulmadığını savundu.

Geride bırakılan sene içerisinde bir milyondan fazla sağlanan ek istihdam çerçevesinde, bahsi geçen destek başta olmak üzere yapılan bütün teşviklerin etkili olduğunu vurgulayan Koç, 2018 senesinin 2017 senesinden daha iyi bir yıl olması inancını taşıdığını sözlerine ekledi.