Çin'den Gelen Atakla Dolar/TL 3.80'in Üstünü Zorluyor!

Çin'in Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvillerini daha az cazip bulduğu ve alımlarını yavaşlatmaya veya durdurmaya doğru hareket edebileceği doğrultusunda ortaya atılan haberle beraber, Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil faizinin 10 aylık dönemin zirvesini gördüğü ifade edildi. Bahsi geçen bu gelişme kapsamında güne 3.77 seviyelerinden başlangıç yapan dolar/TL paritesi 3.80'in üstüne çıktı.

Çinli yetkililerin yabancı para cinsinden rezervlerine yönelik gerçekleştirdiği değerlendirmelerde, Amerika Birleşik Devletleri tahvillerini diğer varlıklara oranla daha az cazip bulduğu hakkındaki haber sonrasında, tahvil faizleri yükseldi.

Çin Atağı Tahvil Faizlerini Yükseltti

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiler doğrultusunda, Çin'in yabancı para cinsinden varlıklarını inceleyen yetkililerin bazı tavsiyelerde bulunduğu ifade edildi. Yetkililerin Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden ticari gerginliğin tahvillerdeki alımı yavaşlatmak veya durdurmak adına bir neden oluşturabileceğini düşündükleri belirtilirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde dün 2.5 seviyesinin üzerini gören 10 sene vadeli tahvil faizleri, Çin'e yönelik bahsi geçen haber doğrultusunda bugün yapılan işlemlerde 2.6 seviyesini gördü.

Ayrıca dünya genelindeki en büyük merkez bankalarının varlık alımlarını azaltmasının, yükselen emtia fiyatlarının ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselen tahvil satışlarının da tahvil faizlerinde gözlemlenen yükselişi desteklediği ifade ediliyor.

Tahvil piyasasında bulunan bazı önemli isimler ise, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, İngiltere'deki, Japonya'daki ve Euro Bölgesi'ndeki arz fazlasına dikkat çekerek, yaklaşık olarak 30 seneden bu yana devamlılık gösteren boğa piyasasının sona ermek üzere olduğunu dile getiriyorlar.

Dolar Kuru 3.80 Üstünü Zorluyor

Öte yandan dolar/TL paritesi ise, Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirilerindeki artışın, gelişmekte olan para birimleri genelinde riskten kaçışını tetiklemesi üzerine 3.80 seviyesinin üstünü zorladı.

Cuma günü 3.73 TL seviyelerine kadar iniş yapan ve 2017 senesinin ekim ayından bu zamana kadar en düşük seviyesini gören dolar kuru, haftaya yükselme eğilimi göstererek başlamasından sonra 3.8055 TL seviyesine kadar çıkmış oldu.