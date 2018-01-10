Kıdem Tazminatı Asgari Ücret Etkisiyle Arttı!

Asgari ücrete yapılan artışlar milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren ödemelere fark olarak yansırken, bahsi geçen değişikliklerin biri de kıdem tazminatına yönelik oldu. 2018 senesinde gerçekleştirilen asgari ücret zammı sonrasında çalışanların alacağı kıdem tazminat tavanlarında da değişiklik gözlemlendi.

2018 senesinin ocak ayından itibaren çalışanlara verilecek olan kıdem tazminatının senelik bazdaki tavan tutarı 5.001.76 TL seviyesine yükseldi. Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlayan asgari ücrette net ücret bin 603 TL iken, brüt ücret ise 2 bin 29 TL seviyesinde belirlenmişti.

Asgari ücrette görülen artış bir çok konuda gerçekleştirilen hesaplamalarda da değişiklik yarattı. Bu değişikliklerden biri ise çalışanların alacağı olan yıllık kıdem tazminatı miktarı oldu. Çalışanların işlerinden ayrılmalarından sonra alacağı kıdem tazminatının hesaplanmasında ise her sene değişkenlik gösteren bir tavan miktar uygulandığı biliniyor. Çalışanların maaşlarının ne kadar olduğuna bakılmaksızın, tazminat hesaplanma sürecinde en üst tutar olarak belirtilen söz konusu miktar uygulanıyor.

Memur Maaşlarıyla Doğru Orantılı

Yani bir işçinin maaşının 10 bin TL seviyesinde olması durumunda bile kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken, bahsi geçen miktar dikkate alınıyor. Bu miktar ise her sene Maliye Bakanlığı memur maaşlarının katsayısıyla doğru orantılı olarak belirleniyor.

2018 senesi içinse memur maaşının aylık bazda katsayısının 0.108550 seviyesinde belirlendiği ifade edilirken, taban aylık katsayısı 1.699121 seviyesinde, yan ödeme katsayısı ise 0.034424 olarak belirtildi.

Öte yandan kıdem tazminatının tavan miktarı, devlet memurları kanununa bağlı en yüksek devlet memuruna bir hizmet senesi adına ödenmesi planlanan azami emeklilik ikramiyesini aşamıyor. Bu kapsamda göz önünde bulundurulan en yüksek devlet memuru katsayısı olarak ise Başbakanlık Müsteşarının almış olduğu ücret olarak belirtiliyor. Bu çerçevede yapılan hesaplamalar doğrultusunda ise bu sene belirlenen rakamın 5.001,76 lira seviyesinde olduğu biliniyor.