Esnaflar! Destek Bu Yıl da Sürecek!

İşverene verilen asgari ücret desteği bu yıl da verilecek. Desteğin 100 lira olarak devam edeceğini söyleyen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç, işveren camiasının bu karara sevindiğini ve memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Asgari ücret için işverene verilen destek ilk olarak 2016 yılında başladı. 2015’te bin liraa olan asgari ücret, 2016 yılında 1300 liraya yükseltildi. Bu yükseltmenin ardından ise işveren kesimine destek amaçlı 100 lira verildi.

Geçtiğimiz günlerde hükümet yetkilileri iki yıldır uygulanan bu desteğin, önümüzdeki yıl yani bu yıl 2018 yılında devam etmeyeceğini belirtmişti. Buna karşın gerek işçi sendikaları gerekse de işverenler bu desteğin sürmesini istediklerini vurgulamıştı.

Bütçesinin Olmadığı ve Uygulanmayacağı Söylenmişti Ancak…

29 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen görüşmelerde asgari ücret desteğinin 2018 yılında devam ettirilmesinin karara bağlandığı belirtildi ve asgari ücretle birlikte 100 liralık desteğin de devam edeceği açıklandı.

Önceleri bu rakamın yani 100 liranın azaltılması yönünde bir takım duyumlar alındı. Ancak sonrasında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Çalışma Bakanı’ndan gelen açıklamalarda desteğin 100 lira olarak devam etmesi yönünde olumlu açıklamalar geldi.

Asgari ücret için yapılan bu desteğin devamının asgari ücrette yapılan artışı olumlu etkilediği de bir gerçek. Brüt 2.029 lira olan asgari ücret, net olarak 1603 lirayı buluyor. Bu rakama bakıldığında asgari ücret geçtiğimiz yıla oranla %14,2 oranında artış gösterdi. Bu oran ise yaklaşık olarak %12 olan yılsonu enflasyonunun hemen hemen 2 puan üzerinde.