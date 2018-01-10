Forex Siteleri Kapatılıyor Ancak Geri Açıyorlar!

SPK’nın ısrarla kapattığı ancak mantar gibi çoğalan foreks sitelerinin piyasalarda nasıl iş yaptığını anlattı.

Sermaye Piyasası Kurulu, 2017 yılında kumar mantığıyla işleyen piyasaya büyük bir neşter vurdu. SPK kaldıraçlı işlemlerde pozisyon ilk açıldığında oranın 1’e 10’u geçemeyeceğini söyledi. Başlangıç teminat tutarını ise 50 bin TL olarak belirledi. Yani bu yeni kurallarla foreksi Türkiye’de oynamak bir hayli zorlaştı.

SPK Kapatıyor Ancak Uzantı Değiştirilip Açılıyor!

Döviz, kıymetli maden ve emtiaya dayalı olarak gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım piyasası yani foreks, şimdilerde herkes tarafından ulaşılabilen bir alan. Öyle ki birçok insan haritada yerini bilmediği ülkenin parasına kolaylıkla yatırım yapabiliyor. Bu sistemin iyi mi kötü mü olduğu ise tartışılıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca 2017 yılında önüne bir set çekilen foreks, gelen oran sınırı ve asgari tutar sınırı ile birlikte oldukça zorlaştı. Ancak sistemin zorlaşması Türkiye 100 200 gibi miktarda dolara sahip olanları olanlar foreks oynamak için ya merdiven altına ya da yurtdıiına doğru kaydı. Bu kez de SPK yurtdışına yönünü çeviren yatırımcıların karşısına çıkan internet sitelerini bir bir engellemeye başladı.

SPK’nın ısrarla kapattığı bu siteler birçok uzantısı ile birlikte birkaç gün sonra yeniden açılıyor. Bir sitenin neredeyse 10 uzantısı oluyor. E haliyle bu da kapatılan sitelerin sonunu getiremiyor.

Bu halde olunca ne SPK başa çıkabiliyor, ne de foreks siteleri kapanmayı kabul edip vazgeçiyor. Vatandaşın paradan para kazanma aşkı, durumu odlukça içinden çıkılmaz bir hale getiriyor.