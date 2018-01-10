Altay Tankına Tarih Verildi!
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Altay Tankına Tarih Verildi!


Altay Tankına Tarih Verildi!
Altay Tankına Tarih Verildi! Seda Polat - Tarih: 2018-01-10 Saat: 19:55:34
Anasayfa Yatırım Altay Tankına Tarih Verildi!

Konu ile ilgili açıklamayı Bakan Nurettin Canikli Yaptı. Milli Savunma Bakanı Canikli, seri üretimine başlanacak olan milli tankın motorunun da yerli olmasının planlar arasında olduğundan bahsetti. Canikli aynı zamanda tankın 2019 sonu 2020 başında seri üretime gireceğini de söyledi.

Konu ile ilgili açıklamayı Bakan Nurettin Canikli Yaptı. Milli Savunma Bakanı Canikli, seri üretimine başlanacak olan milli tankın motorunun da yerli olmasının planlar arasında olduğundan bahsetti. Canikli aynı zamanda tankın 2019 sonu 2020 başında seri üretime gireceğini de söyledi.

Altay tankının üretimi için ihale süreci günümüzde devam ediyor. Bu sebeple de konu ile ilgili açıklama Bakan Canikli’den geldi. Canikli konu ile ilgili çok önemli noktalara değindi. 2019 yılı sonu 2020 yılı başında söz konusu tankın seri üretiminin başlanacağı söyleyen Bakan, bu tankın motorunun da yerli olmasını planladıklarını dile getirdi. Tankın motorunun da milli adıyla anılmasını hedeflediklerini dile getiren Bakan, seri ve yerli üretim motorun da dahil edilmesinin ardından seri üretim olacağına dikkat çekti. Motor için ayrı bir çalışma olacağını söyleyen Bakan, seri üretimin o motorun kullanımı ile gerçekleştirileceğini söyledi. Motorun ihalesinin ayrı olarak yapıldığını söyleyen Bakan, tek sorunun şu anda motor olduğunu ve motor konusunda ciddi mesafeler kat edildiğini söyledi.

2019 Sonu 2020 Başında!

3 kilometrelik bir atış menzili olan yerli tankımız Altay, türdeşlerinden çok fazla, .ok daha önde özelliklere sahip. İçinde dört personel bulunabilen tankın, elektrik sistemlerini ASELSAN üretiyor.

Savunma sanayide bu yıl içinde ciddi gelişmeler yaşandı. Millileşme savunma sanayi ile birleştirildi ve savunma sanayide ciddi adımlar atıldı. Milli silah, milli İHA, milli helikopter gibi birçok alanda yeni yatırımlar gerçekleştirildi. Milli tank olan Altay da bu milli projelerden biri önümüzdeki yıllarda seri üretimine başlanıyor.   

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