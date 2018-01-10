Ev Alacaklar, Ev Satacaklar Dikkat!
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Ev Alacaklar, Ev Satacaklar Dikkat!


Ev Alacaklar, Ev Satacaklar Dikkat!
Ev Alacaklar, Ev Satacaklar Dikkat! Seda Polat - Tarih: 2018-01-10 Saat: 20:08:19
Anasayfa Emlak Ev Alacaklar, Ev Satacaklar Dikkat!

Artık gayrimenkul sektöründe de yeni bir dönemin kapıları açıldı. Alıcı danışmanlığı dönemi gayrimenkulde de kullanılmaya başlandı. Konut alacak olanlar söz konusu evlerin gerçek değerini iskan, ipotek, tapu ve haciz durumlarını araştırarak pazarlık yapan uzmanlar, gerektiren durumlarda söz konusu evi lazer ölçüm cihazları ile oda oda tarıyor ve evin gerçek metrekare değerini çıkarıyor.

Artık gayrimenkul sektöründe de yeni bir dönemin kapıları açıldı. Alıcı danışmanlığı dönemi gayrimenkulde de kullanılmaya başlandı. Konut alacak olanlar söz konusu evlerin gerçek değerini iskan, ipotek, tapu ve haciz durumlarını araştırarak pazarlık yapan uzmanlar, gerektiren durumlarda söz konusu evi lazer ölçüm cihazları ile oda oda tarıyor ve evin gerçek metrekare değerini çıkarıyor.

Emlakçılar günümüzde sadece satıcı danışmanlığı yapıyor. bu alanda alıcı haklarını ortaya koyan birimin ise varlığı söz konusu değildi.

10 Kişiden 1’i Dolandırılıyor!

Konu ile ilgili açıklama yapan Yuvako Danışmanlık Kurucu Ortağı Altay Tınar, bu yönde hukukçulardan, bilişimcilerden ve mühendislerden oluşan bir ekip kurduklarını dile getirdi. Pek çok alıcının ilk kez ev aldığını söyleyen Tınari vatandaşların bu konuda kandırıldığını belirtti. Bir yıl içinde 10 kişiden bir kişinin dolandırıldığını söyleyen Tınar, 100 metre kare olarak alınan bir evin aslında 90 metrekare olduğunu belirtti. Alıcının bu duruma hiç dikkat etmediğini de vurguladı.

Bir evin satın alımında yetkili olduğunu iddia eden kişilerden mutlaka bunu kanıtlayacak bir belge istenilmesi gerektiğini söyleyen Tınar, alınması planlanan taşınmazın iskan durumu hakkında her zaman bilgi sahibi olunması gerektiğini de belirtti.

Ev alım konusunda dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Tınar, net brüt metrekare farklarının evin fiyatını doğrudan etkilediğini belirtti. Evin değerlemesinin de bağımsız bir uzman tarafından yapılması gerektiğini vurguladı. Sahte tapu olayları ile karşılaştıklarını dile getiren Tınar, tapu senedi üzerindeki ismin kontrol edilmesi gerektiğini de belirtti.

 

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