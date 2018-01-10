Karşılıksız Çek Yazanlar Yandı!
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Karşılıksız Çek Yazanlar Yandı!


Karşılıksız Çek Yazanlar Yandı!
Karşılıksız Çek Yazanlar Yandı! Seda Polat - Tarih: 2018-01-10 Saat: 20:31:34
Anasayfa Eko Gündem Karşılıksız Çek Yazanlar Yandı!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci yeni bir açıklamada bulundu. Çek sisteminde değişiklik olacağını söyleyen Bakan, Karekodlu Çek Sistemi’nin tanıtımının yapıldığı lansman törenine katıldı ve burada söz aldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci yeni bir açıklamada bulundu. Çek sisteminde değişiklik olacağını söyleyen Bakan, Karekodlu Çek Sistemi’nin tanıtımının yapıldığı lansman törenine katıldı ve burada söz aldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan, söz konusu sistem ile ilgili önemli bilgiler aktardı.

Türkiye’de çekin farklı kullanıldığından bahseden Tüfenkc, çekin vadeli bir satın alma aracı olarak kullanılmasının Türkiye’yi diğer ülkelerden ayırdığından bahsetti. Vadeli çekin reel sektörün kendisine sağladığı finansmandan bahseden Tüfenkci, bunun bankacılık sektörünün kreşi hacminin yarısına geldiğini belirtti. Çekte güven artırıcı düzenlemeleri bir araya getirdiklerini söyleyen Tüfenkci, yaptıkları uygulama ile çeke itibar kazandırdıklarını belirtti. Tüfenkci sözleriyle karekodlu çek sistemini hayata geçirmenin yanında karşılıksız çeke de adli para cezası kesileceğini belirtti.

Çek Karşılıksa Ceza Ödeyecek!

Normalde vadesi bulunmayan ancak Türkiye’de vadeli olarak kullanılan ödeme aracı çek, birçok kullanıcı tarafından kötüye kullanılıyordu. Vatandaşa verilen çek çoğu kez karşılıksız çıkıyor ve bu konuda da alacaklı taraf mağdur oluyordu. Gelen düzenleme ile bunun önüne geçmek amaçlandı. Bunun için karekodlu çek kullanımına başlandı.

Konu ile ilgili açıklama da Bakan Tüfenkci’den geldi. Tüfenkci söz konusu uygulamanın çeklerin karşılıksız çıkmasının önüne geçilmesi ve çeke duyulan güvenin artması açısından yapıldığını belirtti.

Bu uygulama ile artık çeklerde bir karekod olacak. Vatandaşlar kendilerine yazılan çekin karşılıksız çıkmasında artık çaresiz kalmayacak. Devlet karşılıksız olan bu çeke idari para cezası yazacak ve çeklerde karşılıksız olma oranı bu yolla düşürülecek.  

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