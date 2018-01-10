ABD’de 10 Yıllıkların Faizi Düşüşte

Piyasalarda işlem görmekte olan hisse senetleri 10 Ocak Çarşamba gününde yatırımcıların tahvil faizlerindeki kuvvetli artışıyla ve aynı süreçte gerçekleşen küresel büyüme ile durgun bir gün geçirdi. Dolar G-10 ülkelerinin paraları karşısında düşüşe geçerken ve ham petrol fiyatları yükseldi.

Stoxx Europe 600 Endeksi gerilerken ABD endeks vadelileri, açılış esnasında hisse senetlerinin aşağı yönde hareket edebileceğine dair belirtiler gösterdi. ABD'nin 10 sene vadeli tahvillerinin faizi, Çinli yetkililer tarafından bu tahvillerin alımının düşürülmesi veya durdurulmasını tavsiye ettiklerine yönelik haberin etkisiyle yükselişine devam ederek 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Batı Teksas petrolü (WTI), ABD'de özel sektörün açıkladığı verilerin stoklardaki düşüşün arka arkaya sekizinci haftada da devam edebileceğini öngörmesinden sonra üç senenin en yüksek seviyesinde günü sonlandırdı.

Dünyanın en güçlü merkez bankalarının varlık alımlarını düşürmesi, yükselen emtia fiyatları ve ABD'de artan tahvil satışları tahvil faizlerinde görülen yükselişe destek verici nitelikteydi. Tahvil faizleri, bu gelişmelerle beraberinde gücünü ispat etmiş oldu. ABD'nin gösterge Hazine tahvillerinde 9 Ocak tarihinde görülen ve ünlü tahvil yatırımcısı Bill Gross'un 10 seneliklerin ayı piyasasına girdiğini bildirmesine sebep olan gelişme, traderların faizlerin bu seviyelerden hangi yöne doğru seyir izleyeceğini ve bu hareketlerin diğer varlıkları nasıl etkileyeceğinin düşünlmesine neden oldu.

Yuan Fiksingi 3 Ayın En Düşük Seviyesinde

Asya'da Japon yeni, Japonya Merkez Bankası (BOJ)un aşırı uzun vadeli tahvillerin alımını düşürmesinden sonra traderların kısa vadeli pozisyonlardan çıkmalarına sebep olarak yükselişini ikinci günde de devam ettirdi. Çin Merkez Bankası (PBOC), kur fiksing mekanizmasında değişiklik yapılması ve bu değişikliğin döviz kurunda daha büyük çaplı dalgalanmalara imkan oluşturacağını öngördükten tam bir gün sonra, günlük yuan fiksinginde Eylül ayından bu yana en büyük düşüş gerçekleşti.