Aralık Ayında ABD İthalat Fiyatları Yüzde 0.1 Artış Gösterdi
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Aralık Ayında ABD İthalat Fiyatları Yüzde 0.1 Artış Gösterdi


Aralık Ayında ABD İthalat Fiyatları Yüzde 0.1 Artış Gösterdi
Aralık Ayında ABD İthalat Fiyatları Yüzde 0.1 Artış Gösterdi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-10 Saat: 22:09:29
Anasayfa İthalat&İhracat Aralık Ayında ABD İthalat Fiyatları Yüzde 0.1 Artış Gösterdi

ABD'de ithalat fiyatları 2017 Aralık ayı verilerine göre yüzde 0.1 oranında artarak beklentilerin daha altında yükseliş gösterdi.

ABD'de ithalat fiyatları Aralık ayında, Kasım ayındaki yüzde 0.8 oranındaki yükselişinden sonra yüzde 0.1 oranında yükselerek beklentileri karşılayamadı. Ankete katılımda bulunan ekonomistlerin öngörüleri doğrultusunda, bu verinin yüzde 0.4 oranında artacağı düşünülüyordu. Ankete katılan 33 ekonomistin tahminleri yüzde 0 oranında ve yüzde 0.8 oranında artış arasında değişim gösterdi.

İthalat fiyatları Aralık ayında önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 oranında arttı. Akaryakıt harici ithalat fiyatları aynı süreçte yüzde 0.1 oranında geriledi. Bu veri Kasım ayında yüzde 0.1 oranında yükselmişti. Petrol harici ithalat fiyatları ise Aralık ayında yüzde 0.2 oranında geriledi. Petrol harici ithalat Kasım ayında yüzde 0.2 oranında yükselmişti. İhracat fiyatları, Kasım ayında yüzde 0.5 yükselmesinin ardından Aralık ayında yüzde 0.1 geriledi. Tarım ürünleri harici ihracat fiyatları, Kasım ayında yüzde 0.6 yükselmişken Aralık ayında sabit kaldı. Gıda ve akaryakıt harici ihracat fiyatları Aralık ayında senelik bazda yüzde 1.4 oranında yükseldi.

Toptan Eşya Satışlarının Artması Büyümeyi Olumlu Etkileyecek

Toptan eşya stokları kasım ayı verilerine göre, bir önceki aya kıyasla yüzde 0.8 oranında artmasıyla beklentilerin üstünde artış gözlemlendi. ABD’de geçtiğimiz senenin kasım ayında toptan eşya stokları, ekim ayına kıyasla yüzde 0.8 oranında, toptan eşya satışları ise yüzde 1.5 oranında yükseldi. ABD Ticaret Bakanlığı’nın “Toptan Ticaret Raporu” verilerine göre, toptan eşya stokları kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0.8 artarak 611 milyar dolara ulaştı. Ekim ayında yüzde 0.4 düşüş meydana gelen stoklara yönelik kasım ayı beklentisi yüzde 0.7 artış olacağı yönündeydi.

Bu verilere ek olarak raporda, toptan eşya satışlarının kasım ayında yüzde 1.5 yükseldiği belirtildi. Yüzde 0.6 oranında artması beklenen toptan eşya satışlarının güçlü yükselişinde iş makinalarına ve otomobillere yönelik talebin yükselmesi etki gösterdi. Ekonomistler, toptan eşya stok ve satışlarının kasım ayında yükselmesinin dördüncü çeyrek büyüme rakamlarına olumlu yansıyacağını ifade etti.

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